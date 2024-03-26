https://sputniknews.com.tr/20240326/londra-yuksek-mahkemesinden-assange-karari-simdilik-abdye-iade-edilmeyecek-1082060871.html

Londra Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı: 'Şimdilik ABD'ye iade edilmeyecek'

Londra Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı: 'Şimdilik ABD'ye iade edilmeyecek'

Sputnik Türkiye

Londra Yüksek Mahkemesi WikiLeaks kurucu Assange'ın İngiltere'den sınır dışı edilmesine karşı temyize gitme izni kararı verdi. Ancak bu kararın uygulanması... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T14:12+0300

2024-03-26T14:12+0300

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iade davası

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Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karşı verdiği mücadelede WikiLeaks kurucusuna İngiltere'den sınır dışı edilmesine karşı temyize gitme izni verildi.Assange'a temyiz izni verilmemiş olsaydı casusluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecekti.ABD 52 yaşındaki Assange'ı, WikiLeaks'in gizli ABD askeri kayıtlarını ve diplomatik yazışmaları yayımlaması nedeniyle tamamı 'Casusluk Yasası' kapsamında olmak üzere 18 suçtan yargılamak istiyor.İki gün süren duruşmada avukatları, Assange ve WikiLeaks tarafından Afganistan ve Irak savaşlarıyla bağlantılı binlerce gizli ve diplomatik belgenin yayınlanmasıyla ilgili suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ve iade talebinin hukuka aykırı olduğunu savundu.Londra Yüksek Mahkemesi'nin yargıçları Dame Victoria Sharp ve Justice Johnson, avukatların Assange'ın tartışılabilir bir davası olduğunu gösterdiklerine ve Mayıs ayında yapılacak temyiz duruşmasında bunu sunma fırsatı verilmesi gerektiğine karar verdiler.Ancak söz konusu duruşma, İngiltere ve ABD'nin temyiz izninin geçici olarak verildiği konularda güvence sağlayamaması halinde gerçekleşecek.Mahkeme ABD hükümetine Assange'ın 'Birinci Değişikliği hakları' ve ölüm cezasına çarptırılmayacağı konusunda bir dizi güvence vermesi için üç hafta süre verdi. ABD'nin bu güvenceleri vermemesi halinde Assange'ın iadesini temyize götürmesine izin verilecek.Londra Yüksek Mahkemesi, tarafların gerekli belgeleri sunması halinde Assange'ın davasının bir sonraki duruşmasını 20 Mayıs'a erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaks-editor-vekili-eger-assange-iade-edilirse-bu-gazeteciligin-sonu-olur-1080930558.html

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julian assange, wikileaks, ingiltere, abd, londra, erteleme, erteleme kararı, iade, iade davası