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https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaks-editor-vekili-eger-assange-iade-edilirse-bu-gazeteciligin-sonu-olur-1080930558.html
WikiLeaks Editör Vekili: Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur
WikiLeaks Editör Vekili: Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur
Sputnik Türkiye
WikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin yaptığı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T18:29+0300
2024-02-20T18:29+0300
dünya
julian assange
wikileaks
abd
kristinn hrafnsson
londra
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)
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Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.Julian Assange'ın eşi Stella Assange, iki gün sürecek duruşmanın görüldüğü mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, Assange'e karşı açılan davayı basın özgürlüğüne 'doğrudan saldırı' olarak nitelendirdi.Stella Assange, "Davanın ABD'nin, 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürütmesini engellemek için her şeyi yapacağını söylemesinin' ardından açıldığını duyduk" ifadesini kullandı.WikiLeaks'in ifşaatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil çeşitli uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanıldığını belirten Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tüm gazeteciler Assange'ın iadesine karşı birleşmeliWikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson da yaptığı konuşmada, Assange'ın büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunarak, tüm gazetecileri Assange'ın iadesine karşı birleşmeye çağırdı.Hrafnsson, "Sınır Tanımayan Gazeteciler, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki gazetecilere yönelik yargılamaları gözlemliyor ve burada İngiliz mahkeme sisteminde yaşadıklarına benzer bir şeyi hiç yaşamadılar" dedi.Assange'ın iadesinin, basın özgürlüğüne ve iktidardan hesap sorma yeteneğine yönelik derin tehdit oluşturduğunu kaydeden Hrafnsson, olası iade kararının, gazeteciliğin, bugünkü haliyle sonunu getirebileceğini belirtti.Hrafnsson, Assange'ın davası bağlamında, dünya genelinde gazetecilerin karşı karşıya olduğu risklere değinerek "Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur" ifadesini kullandı.Yüksek Mahkemenin, Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaksin-kurucusu-assangein-abdye-iade-edilmemesi-icin-mahkeme-onunde-protesto-duzenlendi-1080921981.html
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julian assange, wikileaks, abd, kristinn hrafnsson, londra, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)
julian assange, wikileaks, abd, kristinn hrafnsson, londra, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)

WikiLeaks Editör Vekili: Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur

18:29 20.02.2024
© REUTERS / HENRY NICHOLLSABD'nin iadesi için temyiz başvurusunun görüşüldüğü Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi önünde WikiLeaks kurucusu Julian Assange için destek gösterisi
ABD'nin iadesi için temyiz başvurusunun görüşüldüğü Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi önünde WikiLeaks kurucusu Julian Assange için destek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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WikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin yaptığı açıklamada, Assange'ın iade edilmesi halişnde bunun gazeteciliğin sonu olacağını vurguladı.
Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.
Julian Assange'ın eşi Stella Assange, iki gün sürecek duruşmanın görüldüğü mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, Assange'e karşı açılan davayı basın özgürlüğüne 'doğrudan saldırı' olarak nitelendirdi.
Stella Assange, "Davanın ABD'nin, 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürütmesini engellemek için her şeyi yapacağını söylemesinin' ardından açıldığını duyduk" ifadesini kullandı.
WikiLeaks'in ifşaatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil çeşitli uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanıldığını belirten Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD hepinizi takip etmek, yargılamak ve gözünüzü korkutmak için hukuk sistemini kötüye kullanıyor. Bugünkü duruşmanın sonucu, örtbas etmenin boyutlarını açıklığa kavuşturacak. Bu aşamada, adillikten bahsetmemeliyim bile çünkü onu iade etmeye çalışan ülke (İngiltere) cinayete daha da yaklaşmışken biz bu mahkemelerde neyi tartışıyoruz?

'Tüm gazeteciler Assange'ın iadesine karşı birleşmeli

WikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson da yaptığı konuşmada, Assange'ın büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunarak, tüm gazetecileri Assange'ın iadesine karşı birleşmeye çağırdı.
Hrafnsson, "Sınır Tanımayan Gazeteciler, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki gazetecilere yönelik yargılamaları gözlemliyor ve burada İngiliz mahkeme sisteminde yaşadıklarına benzer bir şeyi hiç yaşamadılar" dedi.
Assange'ın iadesinin, basın özgürlüğüne ve iktidardan hesap sorma yeteneğine yönelik derin tehdit oluşturduğunu kaydeden Hrafnsson, olası iade kararının, gazeteciliğin, bugünkü haliyle sonunu getirebileceğini belirtti.
Hrafnsson, Assange'ın davası bağlamında, dünya genelinde gazetecilerin karşı karşıya olduğu risklere değinerek "Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur" ifadesini kullandı.
Yüksek Mahkemenin, Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
DÜNYA
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için mahkeme önünde protesto düzenlendi
15:46
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