https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaks-editor-vekili-eger-assange-iade-edilirse-bu-gazeteciligin-sonu-olur-1080930558.html

WikiLeaks Editör Vekili: Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur

WikiLeaks Editör Vekili: Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur

Sputnik Türkiye

WikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin yaptığı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T18:29+0300

2024-02-20T18:29+0300

2024-02-20T18:29+0300

dünya

julian assange

wikileaks

abd

kristinn hrafnsson

londra

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)

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Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.Julian Assange'ın eşi Stella Assange, iki gün sürecek duruşmanın görüldüğü mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, Assange'e karşı açılan davayı basın özgürlüğüne 'doğrudan saldırı' olarak nitelendirdi.Stella Assange, "Davanın ABD'nin, 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürütmesini engellemek için her şeyi yapacağını söylemesinin' ardından açıldığını duyduk" ifadesini kullandı.WikiLeaks'in ifşaatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil çeşitli uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanıldığını belirten Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tüm gazeteciler Assange'ın iadesine karşı birleşmeliWikiLeaks Editör Vekili Kristinn Hrafnsson da yaptığı konuşmada, Assange'ın büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunarak, tüm gazetecileri Assange'ın iadesine karşı birleşmeye çağırdı.Hrafnsson, "Sınır Tanımayan Gazeteciler, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki gazetecilere yönelik yargılamaları gözlemliyor ve burada İngiliz mahkeme sisteminde yaşadıklarına benzer bir şeyi hiç yaşamadılar" dedi.Assange'ın iadesinin, basın özgürlüğüne ve iktidardan hesap sorma yeteneğine yönelik derin tehdit oluşturduğunu kaydeden Hrafnsson, olası iade kararının, gazeteciliğin, bugünkü haliyle sonunu getirebileceğini belirtti.Hrafnsson, Assange'ın davası bağlamında, dünya genelinde gazetecilerin karşı karşıya olduğu risklere değinerek "Eğer Assange iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur" ifadesini kullandı.Yüksek Mahkemenin, Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaksin-kurucusu-assangein-abdye-iade-edilmemesi-icin-mahkeme-onunde-protesto-duzenlendi-1080921981.html

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julian assange, wikileaks, abd, kristinn hrafnsson, londra, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), sınır tanımayan gazeteciler örgütü (rsf)