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https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaksin-kurucusu-assangein-abdye-iade-edilmemesi-icin-mahkeme-onunde-protesto-duzenlendi-1080921981.html
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için mahkeme önünde protesto düzenlendi
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için mahkeme önünde protesto düzenlendi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme önünde Assange'e destek... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T15:46+0300
2024-02-20T15:46+0300
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ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkaran Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı.Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan göstericiler, duruşma sırasında mahkeme binasının önünde toplanarak, "Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi" çağrısında bulundu.Gösteriye, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, İşçi Partili bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinden yetkililer ile gazeteciler katıldı.Julian Assange'ın eşi Stella Assange da eşine destek için mahkemeye geldi.Ellerinde "Julian Assange'a özgürlük", "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin", “Özgür gazetecilik” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, iki gün sürecek duruşma sırasında mahkeme önündeki destek gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.Yüksek Mahkeme'nin Assange'in ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.Mahkeme önündeki göstericilerden soyadını açıklamayan Ella, AA muhabirine, Assange'ın özgür olmasını istediklerini belirterek, "Julian Assange gerçek basını ve bizim bilme hakkımızı temsil ediyor. Julian Assange'ı ilk kez gün ışığını görmesi için hapishaneden çıkarın." dedi.Uzun zamandır hapiste tutulan Assange'ın psikolojik işkence gördüğünü söyleyen Ella, Assange'ın artık serbest bırakılarak eşi, çocukları, ailesi ve arkadaşlarıyla olması gerektiğini dile getirdi.Ella, "Julian Assange bize sürekli gerçeği getirebilir. Gerçeğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.
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julian assange, wikileaks, abd, ingiltere, londra

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için mahkeme önünde protesto düzenlendi

15:46 20.02.2024
© AFP 2023Julian Assange
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023
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İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme önünde Assange'e destek gösterisi düzenlendi.
ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkaran Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı.
Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan göstericiler, duruşma sırasında mahkeme binasının önünde toplanarak, "Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi" çağrısında bulundu.
Gösteriye, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, İşçi Partili bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinden yetkililer ile gazeteciler katıldı.
Julian Assange'ın eşi Stella Assange da eşine destek için mahkemeye geldi.
Ellerinde "Julian Assange'a özgürlük", "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin", “Özgür gazetecilik” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, iki gün sürecek duruşma sırasında mahkeme önündeki destek gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.
Yüksek Mahkeme'nin Assange'in ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.
Mahkeme önündeki göstericilerden soyadını açıklamayan Ella, AA muhabirine, Assange'ın özgür olmasını istediklerini belirterek, "Julian Assange gerçek basını ve bizim bilme hakkımızı temsil ediyor. Julian Assange'ı ilk kez gün ışığını görmesi için hapishaneden çıkarın." dedi.
Uzun zamandır hapiste tutulan Assange'ın psikolojik işkence gördüğünü söyleyen Ella, Assange'ın artık serbest bırakılarak eşi, çocukları, ailesi ve arkadaşlarıyla olması gerektiğini dile getirdi.
Ella, "Julian Assange bize sürekli gerçeği getirebilir. Gerçeğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.
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