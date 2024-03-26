https://sputniknews.com.tr/20240326/kremlin-abdyle-tum-sorunlarin-kapsamli-sekilde-ele-alinmasindan-yanayiz-1082062812.html
Kremlin: ABD'yle tüm sorunların kapsamlı şekilde ele alınmasından yanayız
Kremlin: ABD'yle tüm sorunların kapsamlı şekilde ele alınmasından yanayız
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ABD'yle diyaloğa açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, ancak Moskova'nın tüm sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınmasından yana olduğunu... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T14:59+0300
2024-03-26T14:59+0300
2024-03-26T14:59+0300
dünya
rusya
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kremlin
dmitriy peskov
crocus city hall
terör saldırısı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ile ABD yönetimi arasında gelecek hafta yapılacak ve ikili ilişkilerin ele alınacağı toplantıya ilişkin değerlendirmesinde "Devlet Başkanımız, diyaloğa açık olduğumuzu, tüm sorunların bir bütün halinde ele alınmasını gerekli gördüğümüzü birçok kez tekrar etti. Bazı konuları bağlamın dışına, şu anda ikili ilişkilerimize hakim olan genel bağlamın dışına çıkarmak mümkün değil. Dolayısıyla tüm sorunların kapsamlı bir şekilde tartışılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın bunun için diyaloğa açık olduğunun ve gerekli siyasi iradeyi taşıdığının altını da çizdi.Başkent Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de tüm dünyayı derinden etkileyen terör saldırısı sonrası Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve ABD yönetimi ikili ilişkilerdeki sorunları istişare etme konusunda anlaşmaya varmıştı.Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gelecek hafta ABD yönetimiyle ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir toplantı yapacaklarını açıklayarak toplantının ana gündem maddesi olarak 'Rusya-ABD ilişkilerinin tamamen çökmemesi için herhangi bir şans olup olmadığı' sorusunu ele alacaklarını ifade etmişti.'Soruşturma sürerken teröristlerin bağlantıları hakkında konuşamayız'Peskov, Crocus City Hall'e saldıran teröristlerin bağlantılarının sorulması üzerineyse, soruşturma devam ederken Rusya hükümetinin bu konuda açıklama yapamayacağını belirtti.Muhabirlerin ve uzmanların bu konuda açıklama yapabileceğini ancak resmi makamların bunu yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Peskov, gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 2 gün içinde yaptığı açıklamaları çok dikkatli bir şekilde yeniden okumalarını tavsiye etti.'Ukrayna'nın başında tuhaf bir Yahudi var'Bu arada Kremlin Sözcüsü'ne radikal İslamcı Crocus teröristlerinin, başında bir Yahudi (Devlet Başkanı Zelenskiy) bulunan Ukrayna yönetimiyle bağlantılı olup olamayacağı soruldu.Peskov, "Orada tuhaf bir Yahudi duruyor. Kiev rejiminin yönetimine nüfuz eden aşırı milliyetçi ruha büyük ölçüde sempati ve eğilim gösteren bir Yahudi. Bunu bulgulara ve ifadelere dayanarak tamamen net bir şekilde söyleyebiliriz" yanıtını verdi.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Rus lider Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/crocustaki-teror-saldirisinin-ardindan-rusya-ve-abd-ikili-iliskileri-masaya-yatiracak-1082050174.html
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rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, crocus city hall, terör saldırısı, abd, washington, washington dc, beyaz saray
rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, crocus city hall, terör saldırısı, abd, washington, washington dc, beyaz saray
Kremlin: ABD'yle tüm sorunların kapsamlı şekilde ele alınmasından yanayız
Rusya'nın ABD'yle diyaloğa açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, ancak Moskova'nın tüm sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ile ABD yönetimi arasında gelecek hafta yapılacak ve ikili ilişkilerin ele alınacağı toplantıya ilişkin değerlendirmesinde "Devlet Başkanımız, diyaloğa açık olduğumuzu, tüm sorunların bir bütün halinde ele alınmasını gerekli gördüğümüzü birçok kez tekrar etti. Bazı konuları bağlamın dışına, şu anda ikili ilişkilerimize hakim olan genel bağlamın dışına çıkarmak mümkün değil. Dolayısıyla tüm sorunların kapsamlı bir şekilde tartışılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın bunun için diyaloğa açık olduğunun ve gerekli siyasi iradeyi taşıdığının altını da çizdi.
Başkent Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de tüm dünyayı derinden etkileyen terör saldırısı sonrası Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve ABD yönetimi ikili ilişkilerdeki sorunları istişare etme konusunda anlaşmaya varmıştı.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gelecek hafta ABD yönetimiyle ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir toplantı yapacaklarını açıklayarak toplantının ana gündem maddesi olarak 'Rusya-ABD ilişkilerinin tamamen çökmemesi için herhangi bir şans olup olmadığı' sorusunu ele alacaklarını ifade etmişti.
'Soruşturma sürerken teröristlerin bağlantıları hakkında konuşamayız'
Peskov, Crocus City Hall'e saldıran teröristlerin bağlantılarının sorulması üzerineyse, soruşturma devam ederken Rusya hükümetinin bu konuda açıklama yapamayacağını belirtti.
Muhabirlerin ve uzmanların bu konuda açıklama yapabileceğini ancak resmi makamların bunu yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Peskov, gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 2 gün içinde yaptığı açıklamaları çok dikkatli bir şekilde yeniden okumalarını tavsiye etti.
'Ukrayna'nın başında tuhaf bir Yahudi var'
Bu arada Kremlin Sözcüsü'ne radikal İslamcı Crocus teröristlerinin, başında bir Yahudi (Devlet Başkanı Zelenskiy) bulunan Ukrayna yönetimiyle bağlantılı olup olamayacağı soruldu.
Peskov, "Orada tuhaf bir Yahudi duruyor. Kiev rejiminin yönetimine nüfuz eden aşırı milliyetçi ruha büyük ölçüde sempati ve eğilim gösteren bir Yahudi. Bunu bulgulara ve ifadelere dayanarak tamamen net bir şekilde söyleyebiliriz" yanıtını verdi.
ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Rus lider Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.