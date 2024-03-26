https://sputniknews.com.tr/20240326/crocustaki-teror-saldirisinin-ardindan-rusya-ve-abd-ikili-iliskileri-masaya-yatiracak-1082050174.html

Crocus'taki terör saldırısının ardından: Rusya ve ABD ikili ilişkileri masaya yatıracak

Crocus'taki terör saldırısının ardından: Rusya ve ABD ikili ilişkileri masaya yatıracak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gelecek hafta ABD yönetimiyle ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir toplantı yapacaklarını açıkladı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:52+0300

2024-03-26T10:52+0300

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Başkent Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de tüm dünyayı derinden etkileyen terör saldırısı sonrası Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve ABD yönetimi ikili ilişkilerdeki sorunları istişare etme konusunda anlaşmaya vardı.Rus Büyükelçi Antonov, önümüzdeki hafta yapılacak toplantının ana gündem maddesi olarak 'Rusya-ABD ilişkilerinin tamamen çökmemesi için herhangi bir şans olup olmadığı' sorusunu ele alacaklarını ifade etti.Toplantı yapılmasına dair anlaşmanın Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile NATO ülkelerinin temsilcilerinin Crocus saldırısının kurbanlarını anmak için Rusya Büyükelçiliği'ne yaptıkları ziyarette sağlandığını anlatan Antonov, ziyaretin kısa süreli olduğunu ve önemli konuların ele alınmadığını belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Batılı ülkelerle terörle mücadele konusunda diyalog bulunmadığına dair sözlerini teyit eden Antonov, "Washington'la bu tür bir işbirliği yok. Onların peşinden koşmayı planlamıyoruz, kendimiz çalışacağız" diye ekledi.22 Mart akşamı Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybederken 182 kişi yaralandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240325/putinden-teror-saldirisinin-kurbanlarinin-ailelerine-taziye-mesaji-1082041362.html

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abd, rusya, washington, washington dc, rus büyükelçiliği, anatoliy antonov, moskova, beyaz saray, kremlin, crocus city hall, terör saldırısı