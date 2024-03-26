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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kredi kartı kullananlara uzmanından dikkat çeken uyarı: Yüzde 152’lik artış neyin habercisi?
Kredi kartı kullananlara uzmanından dikkat çeken uyarı: Yüzde 152’lik artış neyin habercisi?
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarına yönelik son dönemde yapılan düzenlemeler, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Nakit çekim faizlerinin yükseltilmesi ve taksit... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T10:04+0300
2024-03-26T10:04+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
uzman
uzman yorumu
düzenleme
sıkılaştırma
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye’de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Kredi kartı kullanıcı sayısı ise 120,4 milyona ulaştı. Geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18’lik artış dikkat çekti. bu artışın beraberinde hangi kısıtlamalara gebe olduğunu ise uzmanlar açıkladı.Araç satışı için bile taksit başladıÖzellikle kredilere getirilen sınırlamaların etkisiyle birlikte kredili araç alımı zorlaşmıştı. İkinci el ilan sitelerinde galerilerin araç satışı için verdikleri ilanda ‘Tüm kredi kartlarına 12 taksit’ şeklinde açıklamaları dikkat çekti. Peki kredi kartlarının kullanım alanı genişliyor mu? Kredi kartı ile ödemeleri neden artıyor? Kredi kartlarına ilişkin hangi düzenlemeler yapılacak?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Kredi kartı kullanım oranı pandemiden beri ciddi bir artış gösterdi. Pandemide vatandaşlar evlerinde kaldıkları için elektronik ödemeler arttı. Pandemi döneminde oluşan alışkanlık ve enflasyonist ortam sebebiyle kredi kartı harcamaları önemli ölçüde arttı. Kredi kartı harcamaları yüzde 152 artışla 1 trilyon lirayı aştı. Kredi kartlarında son 1 yılda 1 trilyon liralık harcama yapıldı. Kredi kartı sayısı 120 milyona ulaştı. Kredi kartı ödemeleri ve kredi kartı sayısındaki artışın asıl nedeni pandemiden beri süre gelen alışkanlık ve enflasyonist ortamda kişilerin gelirinin yetmemesinden dolayı fazla harcama yapması diyebiliriz" dedi.'Limitler gelire orantılı olmalı'Dar gelirli ve orta gelirlinin maaşları sabit kalırken fiyatların artmaya devam ettiğini aktaran uzman, "İki aylık enflasyon yüzde 11 civarında. Kişiler kredi kartı harcamaları ile birlikte sabit geliri üzerinden aynı mal kalemlerini almaya çalışıyor diyebiliriz. Zorunlu gıda ihtiyaçları haricinde kişiler enflasyonist ortamdan dolayı ilerdeki bir ihtiyacını şimdiden almak istiyor. Asıl neden enflasyonist ortamdır. Bazı galeriler araç satışında dahi kredi kartlarına 12 aylık taksit yapma noktasına geldi. Kredi kartlarında bir limit artışı söz konusu. Bazen bankalar size sormadan aldığınız paraya göre kredi kartı limitlerini hızlı bir şekilde yükseltebiliyor. Şu anda kredilere erişim sıkıntılı olduğu için kredi kartlarına taksit yapabilen iş yerleri bunu kullanabiliyor. Kişilerin gelirine uyumlu olmayan kredi kartı limitleri fazla harcamaya teşvik ediyor diyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek adına kişilerin kredi kartları limitlerinin geliri ile orantılı olmalıdır" ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi?
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, uzman, uzman yorumu, düzenleme, sıkılaştırma, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka kartı, taksit, taksit yasağı
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, uzman, uzman yorumu, düzenleme, sıkılaştırma, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka kartı, taksit, taksit yasağı

Kredi kartı kullananlara uzmanından dikkat çeken uyarı: Yüzde 152’lik artış neyin habercisi?

10:04 26.03.2024
© AAKredi kartı- POS cihazı
Kredi kartı- POS cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AA
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Kredi kartlarına yönelik son dönemde yapılan düzenlemeler, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Nakit çekim faizlerinin yükseltilmesi ve taksit seçeneklerinin sınırlandırılması gibi adımlar, kart kullanıcıları arasında tartışma konusu olmuştu. Bu süreçte, kredi kartı kullanımıyla ilgili önemli bir veri paylaşıldı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye’de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Kredi kartı kullanıcı sayısı ise 120,4 milyona ulaştı. Geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18’lik artış dikkat çekti. bu artışın beraberinde hangi kısıtlamalara gebe olduğunu ise uzmanlar açıkladı.

Araç satışı için bile taksit başladı

Özellikle kredilere getirilen sınırlamaların etkisiyle birlikte kredili araç alımı zorlaşmıştı. İkinci el ilan sitelerinde galerilerin araç satışı için verdikleri ilanda ‘Tüm kredi kartlarına 12 taksit’ şeklinde açıklamaları dikkat çekti. Peki kredi kartlarının kullanım alanı genişliyor mu? Kredi kartı ile ödemeleri neden artıyor? Kredi kartlarına ilişkin hangi düzenlemeler yapılacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Kredi kartı kullanım oranı pandemiden beri ciddi bir artış gösterdi. Pandemide vatandaşlar evlerinde kaldıkları için elektronik ödemeler arttı. Pandemi döneminde oluşan alışkanlık ve enflasyonist ortam sebebiyle kredi kartı harcamaları önemli ölçüde arttı. Kredi kartı harcamaları yüzde 152 artışla 1 trilyon lirayı aştı. Kredi kartlarında son 1 yılda 1 trilyon liralık harcama yapıldı. Kredi kartı sayısı 120 milyona ulaştı. Kredi kartı ödemeleri ve kredi kartı sayısındaki artışın asıl nedeni pandemiden beri süre gelen alışkanlık ve enflasyonist ortamda kişilerin gelirinin yetmemesinden dolayı fazla harcama yapması diyebiliriz" dedi.

'Limitler gelire orantılı olmalı'

Dar gelirli ve orta gelirlinin maaşları sabit kalırken fiyatların artmaya devam ettiğini aktaran uzman, "İki aylık enflasyon yüzde 11 civarında. Kişiler kredi kartı harcamaları ile birlikte sabit geliri üzerinden aynı mal kalemlerini almaya çalışıyor diyebiliriz. Zorunlu gıda ihtiyaçları haricinde kişiler enflasyonist ortamdan dolayı ilerdeki bir ihtiyacını şimdiden almak istiyor. Asıl neden enflasyonist ortamdır. Bazı galeriler araç satışında dahi kredi kartlarına 12 aylık taksit yapma noktasına geldi. Kredi kartlarında bir limit artışı söz konusu. Bazen bankalar size sormadan aldığınız paraya göre kredi kartı limitlerini hızlı bir şekilde yükseltebiliyor. Şu anda kredilere erişim sıkıntılı olduğu için kredi kartlarına taksit yapabilen iş yerleri bunu kullanabiliyor. Kişilerin gelirine uyumlu olmayan kredi kartı limitleri fazla harcamaya teşvik ediyor diyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek adına kişilerin kredi kartları limitlerinin geliri ile orantılı olmalıdır" ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:

Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi?

"Ben bir düzenleme bekliyorum. Kredi kartlarına taksit sınırlaması yerine limitlerin kişilerin gelirine göre belirlenmesi elzemdir. Eğer bu kişilerin gelirlerine göre belirlenmezse vatandaşlar ciddi bir maliyet içerisine girebilir. Şu anda kredi kartı akdi faiz, gecikme faizi ve KMH faizleri yüzde 4.5 seviyelerinden yüzde 5’e yükseltildi. Kişiler nakit avans, KMH’tan para çekip altın, döviz ve borsaya yönelebiliyordu. Faizlerin yükseltilmesi ile birlikte artık bu önlendi diyebiliriz.”
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