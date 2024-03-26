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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240326/en-uygun-konut-kredisi-belli-oldu-tablo-terse-dondu-1082047025.html
Ev almak isteyenler dikkat: En uygun konut kredisi belli oldu
Ev almak isteyenler dikkat: En uygun konut kredisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Yüksek faiz oranları ve taksit ödemeleri nedeniyle ev almak her zamankinden daha zor hale gelirken, konutta kredili satışlarda rekor düşüş yaşandı. Merkez... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T09:29+0300
2024-03-26T10:08+0300
ekonomi
konut
konut satışı
emlak konut
sosyal konut
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konut kredisi
kredi
kredi notu
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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından konut kredisi faizleri de güncellendi. Kredili satışlarda yüzde 56'yı aşan gerileme yaşandı. En düşük faiz oranında taksit ödemeleri ise neredeyse 2 asgari ücreti buldu.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 174 bin 210 olarak gerçekleşti.TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742 oldu. Toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8.5’i kredili satıldı.1 milyon TL'nin geri ödemesi en düşük kaç TL'den yapılabilir?2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda yüzde 56.10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü.Konut kredisi faiz oranlarında en uygun finansman Akbank'ın 'İlk Evim' kampanyası oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çekmesinin ardından çok sayıda banka kredi oranlarını düzenlerken bu pakette henüz güncelleme yapılmadı.Kredi paketinde oran yüzde 2.94 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 10 yıllık çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 30 bin 337 TL’yi buluyor.120 ayda geri ödeme 3 milyon 645 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler neredeyse iki asgari ücrete denk geliyor. 60 ay vadede de en düşük oran 2,94 olarak gerçekleşiyor. 500 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin 044 TL olarak ödeniyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 205 bin TL’yi buluyor. 10 yıllık kredilerde ana para hariç faiz yükü yüzde 264 ve 5 yıllık kredilerde ise yüzde 141 olarak gerçekleşiyor. Bunlar en düşük kredi geri ödemeleri olarak bankalar tarafından sunulan seçenekler.Sektör temsilcileri konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240326/kredi-karti-kullananlara-uzmanindan-dikkat-ceken-uyari-yuzde-152lik-artis-neyin-habercisi-1082047670.html
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Ev almak isteyenler dikkat: En uygun konut kredisi belli oldu

09:29 26.03.2024 (güncellendi: 10:08 26.03.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Yüksek faiz oranları ve taksit ödemeleri nedeniyle ev almak her zamankinden daha zor hale gelirken, konutta kredili satışlarda rekor düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konutta en düşük krediyi hangi banka veriyor?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından konut kredisi faizleri de güncellendi. Kredili satışlarda yüzde 56'yı aşan gerileme yaşandı. En düşük faiz oranında taksit ödemeleri ise neredeyse 2 asgari ücreti buldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 174 bin 210 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742 oldu. Toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8.5’i kredili satıldı.

1 milyon TL'nin geri ödemesi en düşük kaç TL'den yapılabilir?

2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda yüzde 56.10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü.
Konut kredisi faiz oranlarında en uygun finansman Akbank'ın 'İlk Evim' kampanyası oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çekmesinin ardından çok sayıda banka kredi oranlarını düzenlerken bu pakette henüz güncelleme yapılmadı.
Kredi paketinde oran yüzde 2.94 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 10 yıllık çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 30 bin 337 TL’yi buluyor.
120 ayda geri ödeme 3 milyon 645 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler neredeyse iki asgari ücrete denk geliyor. 60 ay vadede de en düşük oran 2,94 olarak gerçekleşiyor. 500 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin 044 TL olarak ödeniyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 205 bin TL’yi buluyor. 10 yıllık kredilerde ana para hariç faiz yükü yüzde 264 ve 5 yıllık kredilerde ise yüzde 141 olarak gerçekleşiyor. Bunlar en düşük kredi geri ödemeleri olarak bankalar tarafından sunulan seçenekler.
Sektör temsilcileri konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
"Son dönemlerde konut yatırımının reel olarak da kaybettirmeye başlaması sektörü etkiliyor. Şu anda satışlar KKM’den dönenlerin, yükselen altın ve dövizini satanların alımları, şirket bünyesinde sunulan senetli ödeme seçenekleri ve faizsiz finansman kuruluşlarının sağladığı imkanlarla gerçekleşiyor. Genelde oturmak için ev alınıyor"
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