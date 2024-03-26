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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240326/kredi-faizlerinde-sert-yukselis-1082056777.html
Kredi faizlerinde sert yükseliş: Ticari kredi faizleri yüzde 75'e dayandı
Kredi faizlerinde sert yükseliş: Ticari kredi faizleri yüzde 75'e dayandı
Sputnik Türkiye
Bankalar, yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışı ile başladı. İhtiyaç kredisi faizleri 200 baz puana kadar yükseldi. Ticari kredi faizleri ise yüzde... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T12:58+0300
2024-03-26T12:59+0300
ekonomi
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faiz oranları
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Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının piyasalara yansımaları sürüyor. Karar sonrası ihtiyaç ve ticari faizlerinde sert yükselişler yaşandı.Faiz artışlarıEkonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre bankacılık sektörü yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışıyla başladı. Merkez Bankası’nın geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artırımı kredi faiz oranlarına hemen yansıdı.Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükseltirken, ticari kredi faizlerinde de 700 baz puanlık artırımlar gerçekleşti. İhtiyaç kredisinde aylık yüzde 6 seviyeleri, ticari kredi faizinde ise yıllık yüzde 59-75 seviyeleri artık normalleşti.Ticari kredi faizi 75'e çıkıyorBankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizi yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu 7 puanlık artış neredeyse bir haftada ticari kredi faizinin yüzde 13,5 artışa uğradığını gösteriyor.Bazı bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre ise ticari kredi faizinde yüzde 75’e kadar çıkan oranlar göze çarpıyor. Bankacılık sektörü kaynakları ortalamada ise yüzde 59-65 arasında ticari kredi faizleri ağırlıklı.Krediler üst yönetime soruluyorBankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankalarda üst yönetimlerinin uyguladığı kısıtlar da bulunuyor.Bazı bankalarda 500 bin-1 milyon arası ticari kredi talepleri banka üst yönetimine sorulmadan onaylanamazken, en fazla 200-300 milyon lira seviyesinde kredilere şubeler karar verebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-karari-ardindan-dusus-yasanmisti-dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1081940064.html
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banka, banka hesabı, kredi, kredi kartı, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, merkez bankası

Kredi faizlerinde sert yükseliş: Ticari kredi faizleri yüzde 75'e dayandı

12:58 26.03.2024 (güncellendi: 12:59 26.03.2024)
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Bankalar, yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışı ile başladı. İhtiyaç kredisi faizleri 200 baz puana kadar yükseldi. Ticari kredi faizleri ise yüzde 75'e dayandı.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının piyasalara yansımaları sürüyor. Karar sonrası ihtiyaç ve ticari faizlerinde sert yükselişler yaşandı.

Faiz artışları

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre bankacılık sektörü yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışıyla başladı. Merkez Bankası’nın geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artırımı kredi faiz oranlarına hemen yansıdı.

Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükseltirken, ticari kredi faizlerinde de 700 baz puanlık artırımlar gerçekleşti. İhtiyaç kredisinde aylık yüzde 6 seviyeleri, ticari kredi faizinde ise yıllık yüzde 59-75 seviyeleri artık normalleşti.
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Ticari kredi faizi 75'e çıkıyor

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizi yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu 7 puanlık artış neredeyse bir haftada ticari kredi faizinin yüzde 13,5 artışa uğradığını gösteriyor.

Bazı bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre ise ticari kredi faizinde yüzde 75’e kadar çıkan oranlar göze çarpıyor. Bankacılık sektörü kaynakları ortalamada ise yüzde 59-65 arasında ticari kredi faizleri ağırlıklı.

Krediler üst yönetime soruluyor

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankalarda üst yönetimlerinin uyguladığı kısıtlar da bulunuyor.

Bazı bankalarda 500 bin-1 milyon arası ticari kredi talepleri banka üst yönetimine sorulmadan onaylanamazken, en fazla 200-300 milyon lira seviyesinde kredilere şubeler karar verebiliyor.
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