https://sputniknews.com.tr/20240326/kilosu-900-liraya-satiliyor-altin-ile-yarisiyor-kuzugobegi-nedir-nasil-yetistirilir-1082055390.html

Kilosu 900 liraya satılıyor, altın ile yarışıyor: Kuzugöbeği nedir, nasıl yetiştirilir?

Kilosu 900 liraya satılıyor, altın ile yarışıyor: Kuzugöbeği nedir, nasıl yetiştirilir?

Sputnik Türkiye

Yenebilir bir mantar türü olan Kuzugöbeği bu yıl tezgahlardaki yerini almaya başladı. Fiyatı altın ile yarışan mantar, yüksek getiri sağlaması nedeniyle köylü... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T13:17+0300

2024-03-26T13:17+0300

2024-03-26T13:17+0300

ekonomi

lira

pahalılaşma

hayat pahalılığı

pazar

pazar yeri

kuzugöbeği

yemek

tarif

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082055781_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_e67a1a15742c60430c6b64700fbfa6e4.jpg

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kuzugöbeği hasadı başladı. Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan Kuzugöbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı insanlar da pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı.Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, “Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapısı oldu” dedi.Yerel halkı arasında oldukça popüler olan kuzugöbeği, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan kadınların da geçim kapısı haline gelmiş durumda. Kuzugöbeği mantarının doğal ve organik yetişme ortamı, sağlık açısından da oldukça değerli hale getiriyor. Doğal yetişme ortamı sayesinde katkı maddesi içermeyen bu mantar, birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor. Bununla birlikte, piyasada bulunan diğer mantar türlerine nazaran kuzugöbeği mantarı, içeriğindeki özel bileşenlerle öne çıkıyor ve bu da talebi artırıyor.Kuzu göbeği mantarı nedir, en çok nerelerde yetişir?Kuzugöbeği mantarı dışında morel mantarı, höbelen mantarı ve döbelen mantarı gibi isimlerle de anılabiliyor. Türkiye'de en çok Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde; çam, akçaağaç, kayın, fındık gibi ağaçların altında yetişiyor.İlkbahar aylarında toplanıp tezgahlarda sergilenmeye başlanan kuzu göbeği mantarları, krem ve kahverengi tonlarındaki rengi, bal peteğine benzeyen şapkalı kısmı ve içi boş silindir sapları ile diğer mantarlardan kolayca ayrılabiliyor. Nadir bulunan mantarlar arasında gösterildiğinden ve besin değeri çok yüksek olduğundan ekonomik değerinin de bir hayli fazla olduğu biliniyor.Dünya üzerinde ise en çok Fransız mutfağı yemeklerinde kullanılması ile bilinen kuzu göbeği mantarı, faydaları kırmızı etle yarışır düzeyde olduğu için halk arasında 'şifalı mantar' olarak da anılıyor.Vitamin ve mineraller bakımından çok zengin olan kuzu göbeği mantarı, vücuda protein sağlama konusunda da oldukça iddialıBağışıklık sistemini güçlendiriyorBeynin sağlıkla çalışmasına destek oluyorKansızlığa iyi geliyorVücudun hastalıklara karşı direncini artırıyorKan şekerinin dengelenmesine destek oluyorKan dolaşımının sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlıyorGöz sağlığını koruyorKuzu göbeği mantarı nasıl pişirilir, nasıl kullanılır?Kuzu göbeği mantarını ilkbahar aylarında semt pazarlarında, büyük marketlerde kolayca bulabilirsiniz. Eğer aldığınız mantarlar çok sert ise öncesinde suda haşlama işleminden geçirebilir, ardından sotelemeyi seçebilirsiniz. Eğer mantarlarınız çok sert değilse doğrudan soteleyerek de değerlendirebilirsiniz. Kuzu göbeği mantarının dünyada en çok tüketilen şekillerinden biri de onu buharda, yavaş yavaş pişirmektir.Sotelediğiniz ya da buharda pişirdiğiniz mantarları doğrudan yiyebileceğiniz ya da garnitür olarak değerlendirebileceğiniz gibi isterseniz börek gibi farklı hamur işlerinin içine de dahil edebilirsiniz.

https://sputniknews.com.tr/20240326/yeni-duzenleme-yolda-b-sinifi-ehliyetle-kullanilabilecek-modeller-1082043654.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzugöbeği nedir, kuzugöbeği naısl yetişir, kuzugöbeği nerede yetişir, kuzugöbeği kaç para, kuzugöbeği kaç tl, kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği, kuzugöbeği mantarı faydaları