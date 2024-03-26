https://sputniknews.com.tr/20240326/japonyadan-bati-seriada-8-bin-donum-araziye-el-koymaya-calisan-israile-tepki-1082064489.html
Japonya'dan Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koymaya çalışan İsrail'e tepki
Japonya'dan Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koymaya çalışan İsrail'e tepki
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını geri çekmesi ve yerleşim... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T15:44+0300
2024-03-26T15:44+0300
2024-03-26T15:44+0300
israil- filistin çatışması
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benyamin netanyahu
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Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maki Kobayaşi, yaptığı yazılı açıklamada, "Japonya hükümeti, İsrailli bir bakanın yakın zamanda yaptığı, Ürdün Vadisi'ndeki 800 hektardan fazla arazinin 'devlet arazisi' ilan edildiği yönündeki açıklamasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ortadoğu'da iki devletli çözümün uygulanabilirliğine zarar verdiğini bildiren Maki, "Japonya, İsrail'e, ilanı geri çekmesi ve yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyor" ifadesini kullandı.Gazze Şeridi'nin insani açıdan kritik durumda olduğu ve Batı Şeria'da şiddet ile çatışmaların yaşandığı son döneme dikkati çeken Sözcü Maki, Japonya hükümetinin, böyle bir dönemde, bölgede gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması gerektiği çağrısı yaptığını belirtti.8 bin dönümlük arazi meselesiİsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye ‘devlet arazisi’ olduğu iddiasıyla el koyduğu belirtilmişti.El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin "devlet arazisi ilan edilmesinin" İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in nezaretinde olduğu aktarılmıştı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/fko-yonetim-kurulu-uyesi-israil-filistin-halkina-yonelik-imha-savasini-surduruyor-1081890695.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, ortadoğu, doğu akdeniz, benyamin netanyahu, japonya
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, ortadoğu, doğu akdeniz, benyamin netanyahu, japonya
Japonya'dan Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koymaya çalışan İsrail'e tepki
Japonya hükümeti, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını geri çekmesi ve yerleşim faaliyetlerini dondurması çağrısı yaptı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maki Kobayaşi, yaptığı yazılı açıklamada, "Japonya hükümeti, İsrailli bir bakanın yakın zamanda yaptığı, Ürdün Vadisi'ndeki 800 hektardan fazla arazinin 'devlet arazisi' ilan edildiği yönündeki açıklamasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ortadoğu'da iki devletli çözümün uygulanabilirliğine zarar verdiğini bildiren Maki, "Japonya, İsrail'e, ilanı geri çekmesi ve yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyor" ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi'nin insani açıdan kritik durumda olduğu ve Batı Şeria'da şiddet ile çatışmaların yaşandığı son döneme dikkati çeken Sözcü Maki, Japonya hükümetinin, böyle bir dönemde, bölgede gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması gerektiği çağrısı yaptığını belirtti.
8 bin dönümlük arazi meselesi
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye ‘devlet arazisi’ olduğu iddiasıyla el koyduğu belirtilmişti.
El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.
Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin "devlet arazisi ilan edilmesinin" İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in nezaretinde olduğu aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.