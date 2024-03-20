https://sputniknews.com.tr/20240320/fko-yonetim-kurulu-uyesi-israil-filistin-halkina-yonelik-imha-savasini-surduruyor-1081890695.html

FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor

FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, İsrail’in Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü belirtti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T18:42+0300

2024-03-20T18:42+0300

2024-03-20T18:43+0300

israil- filistin çatışması

fkö

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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gazze şeridi

batı şeria

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Sputnik’e demecinde İsrail’in kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü söyledi.Vasil Ebu Yusuf, “İsrail Refah'ta gerilimi daha da artırmaya doğru ilerliyor. İsrail, kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürüyor. İsrail hükümeti gerilimi tırmandırıyor çünkü Filistin halkına karşı savaş devam ettiği sürece iktidarda kalacağını biliyor. Benyamin Netanyahu, uluslararası ve Arap baskısına dikkate alarak Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurduğu anda bunun kendisi ve aşırı sağ hükümeti için siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceğini biliyor” ifadelerini kullandı.

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