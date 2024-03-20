FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligin en çok konuşulan haftası
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: CHP - DEM Parti ilişkisi siyaseti kirletiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının 3.yılı: 'Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Horlamanın getirmesi muhtemel sağlık problemleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
17:49
1 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024
'İmar Barışı' yurttaştan ne götürdü?
19:11
105 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/fko-yonetim-kurulu-uyesi-israil-filistin-halkina-yonelik-imha-savasini-surduruyor-1081890695.html
FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, İsrail’in Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü belirtti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:42+0300
2024-03-20T18:43+0300
israil- filistin çatışması
fkö
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081866822_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c0630321f94807de2a476d5ece9e881d.jpg
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Sputnik’e demecinde İsrail’in kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü söyledi.Vasil Ebu Yusuf, “İsrail Refah'ta gerilimi daha da artırmaya doğru ilerliyor. İsrail, kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürüyor. İsrail hükümeti gerilimi tırmandırıyor çünkü Filistin halkına karşı savaş devam ettiği sürece iktidarda kalacağını biliyor. Benyamin Netanyahu, uluslararası ve Arap baskısına dikkate alarak Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurduğu anda bunun kendisi ve aşırı sağ hükümeti için siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceğini biliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/netanyahudan-bidena-sonunda-her-zaman-guvenligimiz-icin-hayati-olani-yaptik-1081890430.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081866822_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_41358ad87dfe8eb188326909afefbe70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö), israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, kudüs
fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö), israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, kudüs

FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor

18:42 20.03.2024 (güncellendi: 18:43 20.03.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi günlük yaşam
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Abone ol
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, İsrail’in Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü belirtti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Sputnik’e demecinde İsrail’in kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü söyledi.
Vasil Ebu Yusuf, “İsrail Refah'ta gerilimi daha da artırmaya doğru ilerliyor. İsrail, kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürüyor. İsrail hükümeti gerilimi tırmandırıyor çünkü Filistin halkına karşı savaş devam ettiği sürece iktidarda kalacağını biliyor. Benyamin Netanyahu, uluslararası ve Arap baskısına dikkate alarak Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurduğu anda bunun kendisi ve aşırı sağ hükümeti için siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceğini biliyor” ifadelerini kullandı.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan Biden'a: 'Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık'
18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала