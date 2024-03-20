https://sputniknews.com.tr/20240320/fko-yonetim-kurulu-uyesi-israil-filistin-halkina-yonelik-imha-savasini-surduruyor-1081890695.html
FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, İsrail’in Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü belirtti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:42+0300
2024-03-20T18:42+0300
2024-03-20T18:43+0300
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israil-filistin sorunu
filistin
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gazze şeridi
batı şeria
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Sputnik’e demecinde İsrail’in kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü söyledi.Vasil Ebu Yusuf, “İsrail Refah'ta gerilimi daha da artırmaya doğru ilerliyor. İsrail, kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürüyor. İsrail hükümeti gerilimi tırmandırıyor çünkü Filistin halkına karşı savaş devam ettiği sürece iktidarda kalacağını biliyor. Benyamin Netanyahu, uluslararası ve Arap baskısına dikkate alarak Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurduğu anda bunun kendisi ve aşırı sağ hükümeti için siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceğini biliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/netanyahudan-bidena-sonunda-her-zaman-guvenligimiz-icin-hayati-olani-yaptik-1081890430.html
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FKÖ Yönetim Kurulu üyesi: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
18:42 20.03.2024 (güncellendi: 18:43 20.03.2024)
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, İsrail’in Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü belirtti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Vasil Ebu Yusuf, Sputnik’e demecinde İsrail’in kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürdüğünü söyledi.
Vasil Ebu Yusuf, “İsrail Refah'ta gerilimi daha da artırmaya doğru ilerliyor. İsrail, kadın ve çocukları öldürerek, Gazze Şeridi'ni yok ederek, Batı Şeria ve Kudüs'te toplu tutuklamalar yaparak Filistin halkına karşı ‘imha savaşını’ sürdürüyor. İsrail hükümeti gerilimi tırmandırıyor çünkü Filistin halkına karşı savaş devam ettiği sürece iktidarda kalacağını biliyor. Benyamin Netanyahu, uluslararası ve Arap baskısına dikkate alarak Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurduğu anda bunun kendisi ve aşırı sağ hükümeti için siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceğini biliyor” ifadelerini kullandı.