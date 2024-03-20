Netanyahu'dan Biden'a: 'Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık'

Desteğini takdir ettiğim Başkan Biden, hem insani yardım alanında hem de diğer konularda ekibinin önerilerini bize sunmak istedi. Daha önce de ifade ettiğim gibi, müttefiklerimizle hemfikir olduğumuz zamanlar da oldu, hemfikir olmadığımız zamanlar da. Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık ve bu sefer de bunu yapacağız. Refah'a girmeye hazırlanırken, ki bu zaman alacaktır, tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Han Yunus'ta, merkezi kamplarda operasyonlara devam ediyor, Şifa Hastanesi'nde yaptığımız gibi Hamas yetkililerini ortadan kaldırıyor ve yakalıyor, yüzlerce teröristi ortadan kaldırıyoruz.