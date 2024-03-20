https://sputniknews.com.tr/20240320/netanyahudan-bidena-sonunda-her-zaman-guvenligimiz-icin-hayati-olani-yaptik-1081890430.html
Netanyahu'dan Biden'a: 'Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık'
Netanyahu'dan Biden'a: 'Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Biden ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bir açıklama yaparak Refah'a gireceklerini yineledi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:27+0300
2024-03-20T18:27+0300
2024-03-20T18:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
israil ordusu
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
joe biden
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f045aa9c9a4c77a1b10badaf419c2b89.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğini takdir ettiğini ancak İsrail'in kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail ordusu, kalan Hamas taburlarını ortadan kaldırmak için Refah'a girmeden zaferi tamamlayamayız" dedi.Netanyahu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Netanyahu, "İsrail ordusunun operasyon planını çoktan onayladığımı ve sivil halkın savaş bölgelerinden tahliye edilmesine yönelik planı da yakında onaylayacağımızı bilmenizi isterim" dedi.Netanyahu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:İsrail Başbakanı Netanyahu konuşmasını, "Size defalarca taahhüt ettiğim gibi, tam zafere ulaşmaya kararlıyız ve bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/netanyahu-batiyi-vicdanini-kaybetmekle-sucladi-1081792532.html
israil
filistin
han yunus
refah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466263_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22f49b04972d4b78c933ec11e08e689e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, joe biden, han yunus, refah
israil, benyamin netanyahu, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, joe biden, han yunus, refah
Netanyahu'dan Biden'a: 'Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık'
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Biden ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bir açıklama yaparak Refah'a gireceklerini yineledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğini takdir ettiğini ancak İsrail'in kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail ordusu, kalan Hamas taburlarını ortadan kaldırmak için Refah'a girmeden zaferi tamamlayamayız" dedi.
Netanyahu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Başından beri Hamas'ı ortadan kaldırmamız gerektiği konusunda hemfikirdik. Ancak savaş sırasında, bu hedefe ulaşmak için en iyi yöntem konusunda anlaşmazlıklar yaşadığımız bir sır değil. Başlangıçta Başkan'a şunu söyledim: İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne girmeden Hamas'ı yenemeyiz. En son görüşmemizde ise kendisine şunu dile getirdim: İsrail ordusu Refah'a girmeden ve kalan Hamas taburlarını ortadan kaldırmadan zaferi tamamlayamayız. Şimdi de yapacağımız şey bu.
Netanyahu, "İsrail ordusunun operasyon planını çoktan onayladığımı ve sivil halkın savaş bölgelerinden tahliye edilmesine yönelik planı da yakında onaylayacağımızı bilmenizi isterim" dedi.
Netanyahu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Desteğini takdir ettiğim Başkan Biden, hem insani yardım alanında hem de diğer konularda ekibinin önerilerini bize sunmak istedi. Daha önce de ifade ettiğim gibi, müttefiklerimizle hemfikir olduğumuz zamanlar da oldu, hemfikir olmadığımız zamanlar da. Sonunda her zaman güvenliğimiz için hayati olanı yaptık ve bu sefer de bunu yapacağız. Refah'a girmeye hazırlanırken, ki bu zaman alacaktır, tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Han Yunus'ta, merkezi kamplarda operasyonlara devam ediyor, Şifa Hastanesi'nde yaptığımız gibi Hamas yetkililerini ortadan kaldırıyor ve yakalıyor, yüzlerce teröristi ortadan kaldırıyoruz.
İsrail Başbakanı Netanyahu konuşmasını, "Size defalarca taahhüt ettiğim gibi, tam zafere ulaşmaya kararlıyız ve bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.