https://sputniknews.com.tr/20240326/is-adamlari-ugur-akkus-ve-yegenine-nitelikli-dolandiricilik-sucundan-hapis-cezasi-verildi-1082063817.html
İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi
İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, Orion Jv Havacılık şirketine 480 bin lira değerinde karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T15:18+0300
2024-03-26T15:18+0300
2024-03-26T15:20+0300
türkiye
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
çek
karşılıksız çek
uğur akkuş
mahkeme
savcılık
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İş insanı Uğur Akkuş ve Emre Akkuş'un, ticarette karşılıksız çekler nedeniyle yargılandıkları mahkemede suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırıldı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılmayan ikili, avukatları tarafından temsil edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira değerinde çek verdiklerini fakat şikayetçi Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılığı olmadığından ödemesini alamadığını belirtti.İmzası taklit edildiSavcı, mütalaasında Emre Akkuş ve Uğur Akkuş'un, ödeme yapmamak için mahkeme aracılığıyla 'ödemeden men yasağı' aldırarak dolandırıcılık yaptıklarını kaydetti. Sanıkların avukatları ise zararı gidermek için uzlaşma teklif ettiklerini ancak anlaşma sağlanamadığını da aktarıldı.Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çakar, müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını iddia ederek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim" ifadelerini kullandı.Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da nitelikli dolandırıcılık suçunun 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması' maddelerinden 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı.
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, çek, karşılıksız çek, uğur akkuş, mahkeme, savcılık
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, çek, karşılıksız çek, uğur akkuş, mahkeme, savcılık
İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi
15:18 26.03.2024 (güncellendi: 15:20 26.03.2024)
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, Orion Jv Havacılık şirketine 480 bin lira değerinde karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İş insanı Uğur Akkuş ve Emre Akkuş'un, ticarette karşılıksız çekler nedeniyle yargılandıkları mahkemede suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırıldı.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılmayan ikili, avukatları tarafından temsil edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira değerinde çek verdiklerini fakat şikayetçi Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılığı olmadığından ödemesini alamadığını belirtti.
Savcı, mütalaasında Emre Akkuş ve Uğur Akkuş'un, ödeme yapmamak için mahkeme aracılığıyla 'ödemeden men yasağı' aldırarak dolandırıcılık yaptıklarını kaydetti. Sanıkların avukatları ise zararı gidermek için uzlaşma teklif ettiklerini ancak anlaşma sağlanamadığını da aktarıldı.
Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çakar, müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını iddia ederek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim" ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da nitelikli dolandırıcılık suçunun 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması' maddelerinden 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı.