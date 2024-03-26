https://sputniknews.com.tr/20240326/is-adamlari-ugur-akkus-ve-yegenine-nitelikli-dolandiricilik-sucundan-hapis-cezasi-verildi-1082063817.html

İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi

İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, Orion Jv Havacılık şirketine 480 bin lira değerinde karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:18+0300

2024-03-26T15:18+0300

2024-03-26T15:20+0300

türkiye

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

çek

karşılıksız çek

uğur akkuş

mahkeme

savcılık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072341699_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_e37e19539f845202eac1b17f7fab051b.jpg

İş insanı Uğur Akkuş ve Emre Akkuş'un, ticarette karşılıksız çekler nedeniyle yargılandıkları mahkemede suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırıldı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılmayan ikili, avukatları tarafından temsil edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira değerinde çek verdiklerini fakat şikayetçi Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılığı olmadığından ödemesini alamadığını belirtti.İmzası taklit edildiSavcı, mütalaasında Emre Akkuş ve Uğur Akkuş'un, ödeme yapmamak için mahkeme aracılığıyla 'ödemeden men yasağı' aldırarak dolandırıcılık yaptıklarını kaydetti. Sanıkların avukatları ise zararı gidermek için uzlaşma teklif ettiklerini ancak anlaşma sağlanamadığını da aktarıldı.Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çakar, müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını iddia ederek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim" ifadelerini kullandı.Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da nitelikli dolandırıcılık suçunun 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması' maddelerinden 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/mine-ozkan-serbest-birakildi-secil-erzan-kadar-dolandirici-biri-1078029268.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, çek, karşılıksız çek, uğur akkuş, mahkeme, savcılık