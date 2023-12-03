https://sputniknews.com.tr/20231203/mine-ozkan-serbest-birakildi-secil-erzan-kadar-dolandirici-biri-1078029268.html
Mine Özkan serbest bırakıldı: 'Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri'
Mine Özkan serbest bırakıldı: 'Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri'
Şarkıcı Sinan Akçıl'ın Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri ifadelerini kullandığı Ponzi Mine olarak anılan Mine Özkan'ın serbest bırakıldığı iddia edildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T14:56+0300
2023-12-03T14:56+0300
2023-12-03T14:57+0300
türkiye
serbest bırakma
sinan akçıl
seçil erzan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1f/1048485096_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_af32a00d4253ee3a5c3959cb42f88df8.jpg
Tanınmış birçok kişiden yüksek faiz getirisi vaadiyle 35 milyon lira topladığı belirtilen Mine Özkan, serbest bırakıldı. Sabah gazetesinin haberine göre Basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Özkan'ın 10 yıl hapsi istenen davada 'nitelikli dolandırıcılık” suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.Şarkıcı Sinan Akçıl, Seçil Erzan davasıyla ilgili “Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" yorumunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231203/secil-erzana-eski-futbolculardan-atilan-mesajlar-ortaya-cikti-1078025165.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1f/1048485096_171:0:1071:675_1920x0_80_0_0_8d9f1421daba61e6fddb23dbfee87a76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mine özkan kimdir, ponzi mine kimdir, sinan akçıl mine özkan, sinan akçıl açıklama, seçil erzan kadar dolandırıcı biri
mine özkan kimdir, ponzi mine kimdir, sinan akçıl mine özkan, sinan akçıl açıklama, seçil erzan kadar dolandırıcı biri
Mine Özkan serbest bırakıldı: 'Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri'
14:56 03.12.2023 (güncellendi: 14:57 03.12.2023)
Şarkıcı Sinan Akçıl'ın Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri ifadelerini kullandığı Ponzi Mine olarak anılan Mine Özkan'ın serbest bırakıldığı iddia edildi.
Tanınmış birçok kişiden yüksek faiz getirisi vaadiyle 35 milyon lira topladığı belirtilen Mine Özkan, serbest bırakıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre
Basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Özkan'ın 10 yıl hapsi istenen davada 'nitelikli dolandırıcılık” suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Seçil Erzan davasıyla ilgili “Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" yorumunda bulunmuştu.