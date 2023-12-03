https://sputniknews.com.tr/20231203/mine-ozkan-serbest-birakildi-secil-erzan-kadar-dolandirici-biri-1078029268.html

Mine Özkan serbest bırakıldı: 'Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri'

Mine Özkan serbest bırakıldı: 'Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri'

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın Seçil Erzan kadar dolandırıcı biri ifadelerini kullandığı Ponzi Mine olarak anılan Mine Özkan'ın serbest bırakıldığı iddia edildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T14:56+0300

2023-12-03T14:56+0300

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türkiye

serbest bırakma

sinan akçıl

seçil erzan

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Tanınmış birçok kişiden yüksek faiz getirisi vaadiyle 35 milyon lira topladığı belirtilen Mine Özkan, serbest bırakıldı. Sabah gazetesinin haberine göre Basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Özkan'ın 10 yıl hapsi istenen davada 'nitelikli dolandırıcılık” suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.Şarkıcı Sinan Akçıl, Seçil Erzan davasıyla ilgili “Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" yorumunda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231203/secil-erzana-eski-futbolculardan-atilan-mesajlar-ortaya-cikti-1078025165.html

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