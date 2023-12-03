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Seçil Erzan'a eski futbolculardan atılan mesajlar ortaya çıktı
Seçil Erzan'a eski futbolculardan atılan mesajlar ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporuna göre eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, Ayhan Akman ve Galatasaray'ın eski tercümanı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T11:46+0300
2023-12-03T11:46+0300
seçil erzan
türkiye
emre çolak
fernando muslera
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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, eski futbolcu Ayhan Akman ve Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in Seçil Erzan'a 7 Nisan'da gönderdiği mesajlar yer aldı.Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkarken, Erzan 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirildi, 10 Nisan'da da gözaltına alındı.'Şaka mı yapıyorsunuz ya'Sabah gazetesinde yer alan habere göre 3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor)."Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.Çetin'in parasını Erzan'dan almaya Muslera'nın olduğu değerlendirilen mesajları da Erzan'a iletti. Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi. Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı."Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı. Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/secil-erzan-ile-arda-turanin-yeni-yazismalari-ortaya-cikti-1077996976.html
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Seçil Erzan'a eski futbolculardan atılan mesajlar ortaya çıktı

11:46 03.12.2023
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporuna göre eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, Ayhan Akman ve Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Buna göre Emre Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği belirlendi.
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, eski futbolcu Ayhan Akman ve Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in Seçil Erzan'a 7 Nisan'da gönderdiği mesajlar yer aldı.
Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkarken, Erzan 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirildi, 10 Nisan'da da gözaltına alındı.

'Şaka mı yapıyorsunuz ya'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.
Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor).
"Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.
Çetin'in parasını Erzan'dan almaya Muslera'nın olduğu değerlendirilen mesajları da Erzan'a iletti. Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi. Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.
"Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.
Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.
Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı. Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Seçil Erzan ile Arda Turan'ın yeni yazışmaları ortaya çıktı
1 Aralık, 20:05
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