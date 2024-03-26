https://sputniknews.com.tr/20240326/ingiltere-demokrasisine-yonelik-saldirilardan-cini-sorumlu-tuttu-1082046879.html
İngiltere, demokrasisine yönelik saldırılardan Çin'i sorumlu tuttu
İngiltere, demokrasisine yönelik saldırılardan Çin'i sorumlu tuttu
Sputnik Türkiye
Demokratik parlamenter sistemin doğduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere, 2021-2022'de milletvekillerine ve seçim komisyonuna yönelik siber saldırılardan... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T09:18+0300
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz parlamenterlerin siber saldırılarla hedef alınmasından sorumlu olduğu gerekçesiyle Çin devletine bağlı olduğu öne sürülen APT31 grubuyla bağlantılı iki kişi ve bir şirkete yaptırım kararı alındığı bildirildi.Açıklamada, İngiltere seçim komisyonunun, 2021-2022 yıllarında Çin devletiyle bağlantılı siber saldırılar nedeniyle büyük olasılıkla tehlikeye atıldığının da değerlendirdiği aktarıldı.Söz konusu faaliyetlerin seçim süreçlerini etkilemediği, herhangi bir bireyin haklarını ya da demokratik sürece erişiminde soruna yol açmadığı vurgulanan açıklamada, seçmen kayıtlarının da etkilenmediğine işaret edildi.Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıİngiltere Dışişleri Bakanı James Cameron, X hesabından paylaştığı video mesajda, İngiliz demokrasisine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çin tarafından desteklenen örgütlerin siber saldırılar düzenlediğine atıfta bulundu.Cameron, bu örgütleri alenen kınadıklarını ve harekete geçtiklerini ifade ederek, bu bağlamda, Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang'ın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.Bakan Cameron ayrıca, söz konusu siber saldırılardan sorumlu kişi ve gruplara seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanması kararı aldıklarını kaydetti.İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden da parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında Çin devletine bağlı aktörlerin olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-cin-ve-iran-ittifakinin-bati-icin-kabusa-donusebilecegi-uyarisi-1082017472.html
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ingiltere, çin, siber, siber saldırı, demokrasi, avrupa, londra
ingiltere, çin, siber, siber saldırı, demokrasi, avrupa, londra
İngiltere, demokrasisine yönelik saldırılardan Çin'i sorumlu tuttu
Demokratik parlamenter sistemin doğduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere, 2021-2022'de milletvekillerine ve seçim komisyonuna yönelik siber saldırılardan ‘Çin devletine bağlı aktörleri’ sorumlu tuttuğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz parlamenterlerin siber saldırılarla hedef alınmasından sorumlu olduğu gerekçesiyle Çin devletine bağlı olduğu öne sürülen APT31 grubuyla bağlantılı iki kişi ve bir şirkete yaptırım kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, İngiltere seçim komisyonunun, 2021-2022 yıllarında Çin devletiyle bağlantılı siber saldırılar nedeniyle büyük olasılıkla tehlikeye atıldığının da değerlendirdiği aktarıldı.
Söz konusu faaliyetlerin seçim süreçlerini etkilemediği, herhangi bir bireyin haklarını ya da demokratik sürece erişiminde soruna yol açmadığı vurgulanan açıklamada, seçmen kayıtlarının da etkilenmediğine işaret edildi.
Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cameron, X hesabından paylaştığı video mesajda, İngiliz demokrasisine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çin tarafından desteklenen örgütlerin siber saldırılar düzenlediğine atıfta bulundu.
Cameron, bu örgütleri alenen kınadıklarını ve harekete geçtiklerini ifade ederek, bu bağlamda, Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang'ın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.
Bakan Cameron ayrıca, söz konusu siber saldırılardan sorumlu kişi ve gruplara seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanması kararı aldıklarını kaydetti.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden da parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında Çin devletine bağlı aktörlerin olduğunu belirtti.