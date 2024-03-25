https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-cin-ve-iran-ittifakinin-bati-icin-kabusa-donusebilecegi-uyarisi-1082017472.html
Rusya, Çin ve İran ittifakının Batı için kabusa dönüşebileceği uyarısı
Rusya, Çin ve İran ittifakının Batı için kabusa dönüşebileceği uyarısı
Sputnik Türkiye
Londra merkezli The Economist dergisine göre Rusya, Çin ve İran arasındaki ittifak, ABD ve müttefikleri için kabusa dönüşme riski taşıyor. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:03+0300
2024-03-25T10:03+0300
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The Economist dergisinin yazısında, Batı’nın yaptırım baskısının Rusya, Çin ve İran'ın ortak düşman karşısında birleşmesine ve artık ABD’nin hükmetmeyeceği çok kutuplu bir dünya fikrini desteklemesine yol açtığı ifade edildi.Yazıda, “Bu üç ülke BRICS gibi aynı uluslararası kulüplerin üyesi. Aralarındaki ikili ticaret büyüyor ve gümrüksüz bloklar, yeni ödeme sistemleri ve Batı kontrolündeki bölgeleri teğet geçen ticaret yolları için planlar geliştiriliyor. Bu durum ABD ve müttefikleri için kabusa dönüşme riskini taşıyor” uyarısına yer verildi.Giderek gelişen ‘Batı karşıtı eksinin’ bu ülkelere yaptırımları aşma, savaşları kazanma ve saflarına diğer ülkeleri çekme fırsatını verdiği kaydedildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günümüzde kolektif Batı’nın davranışlarında, diğer ülkeler üzerinde ekonomik baskı uygulama, onları egemenliklerinden mahrum etme ve yabancı değerleri empoze etme girişimlerinde neo-sömürgeciliğin saldırgan tezahürlerinin gözlemlendiğini dile getirmişti.Bu tür politikanın, uluslararası ilişkilerdeki temel istikrarsızlaştırıcı faktörlerden biri ve tüm dünyanın gelişimi önünde bir engel haline geldiğini kaydeden Putin’in sözlerine göre, Rusya gerçek özgürlük ve adalet mücadelesinde, tüm ülke ve halkların ilerlemesinde, demokratik çok kutuplu bir dünyanın oluşumunda güçlerini birleştirmeye hazır.
https://sputniknews.com.tr/20240304/putin-rusyanin-dusmandan-cok-dostu-var-1081352596.html
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rusya, iran, çin, brics, abd, abd hegemonyası, avrupa, avrupa birliği
rusya, iran, çin, brics, abd, abd hegemonyası, avrupa, avrupa birliği
Rusya, Çin ve İran ittifakının Batı için kabusa dönüşebileceği uyarısı
Londra merkezli The Economist dergisine göre Rusya, Çin ve İran arasındaki ittifak, ABD ve müttefikleri için kabusa dönüşme riski taşıyor.
The Economist dergisinin yazısında, Batı’nın yaptırım baskısının Rusya, Çin ve İran'ın ortak düşman karşısında birleşmesine ve artık ABD’nin hükmetmeyeceği çok kutuplu bir dünya fikrini desteklemesine yol açtığı ifade edildi.
Yazıda, “Bu üç ülke BRICS gibi aynı uluslararası kulüplerin üyesi. Aralarındaki ikili ticaret büyüyor ve gümrüksüz bloklar, yeni ödeme sistemleri ve Batı kontrolündeki bölgeleri teğet geçen ticaret yolları için planlar geliştiriliyor. Bu durum ABD ve müttefikleri için kabusa dönüşme riskini taşıyor” uyarısına yer verildi.
Giderek gelişen ‘Batı karşıtı eksinin’ bu ülkelere yaptırımları aşma, savaşları kazanma ve saflarına diğer ülkeleri çekme fırsatını verdiği kaydedildi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günümüzde kolektif Batı’nın davranışlarında, diğer ülkeler üzerinde ekonomik baskı uygulama, onları egemenliklerinden mahrum etme ve yabancı değerleri empoze etme girişimlerinde neo-sömürgeciliğin saldırgan tezahürlerinin gözlemlendiğini dile getirmişti.
Bu tür politikanın, uluslararası ilişkilerdeki temel istikrarsızlaştırıcı faktörlerden biri ve tüm dünyanın gelişimi önünde bir engel haline geldiğini kaydeden Putin’in sözlerine göre, Rusya gerçek özgürlük ve adalet mücadelesinde, tüm ülke ve halkların ilerlemesinde, demokratik çok kutuplu bir dünyanın oluşumunda güçlerini birleştirmeye hazır.