https://sputniknews.com.tr/20240326/giresun-valiliginden-sahipsiz-hayvanlar-hakkindaki-iddialara-iliskin-aciklama-1082076857.html

Giresun Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Giresun Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T22:49+0300

2024-03-26T22:49+0300

2024-03-26T22:49+0300

giresun

giresun valiliği

türkiye

sokak köpeği

sokak hayvanları

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Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sahipsiz hayvanlar ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber, paylaşım ve iddialarla alakalı açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Hem halk sağlığı ve can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların korunması amacıyla icra edilen çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun sürdürülmesinin Valilikçe yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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