https://sputniknews.com.tr/20240326/galatasaraydan-hakem-toplantisi-goruntusu-aciklamasi-abd-merkezli-isimsiz-bir-hesap-1082054007.html

Galatasaray'dan hakem toplantısı görüntüsü açıklaması: 'ABD merkezli isimsiz bir hesap'

Galatasaray'dan hakem toplantısı görüntüsü açıklaması: 'ABD merkezli isimsiz bir hesap'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T12:05+0300

2024-03-26T12:05+0300

2024-03-26T12:37+0300

spor

galatasaray

hakem

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Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamada bulundu.Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen toplantının görüntüleriyle ilgili kulüp olarak daha detaylı açıklama yapacaklarını aktaran Yelkencioğlu, "ABD merkezli isimsiz bir hesabın görüşmelerin önü ve arkasını keserek bir görüntü paylaşması çok manidar. Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz." diye konuştu.Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu toplantıdan bahsettiğini kaydederek, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarında şaibeli pozisyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir konuşma meydana çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

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