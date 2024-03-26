https://sputniknews.com.tr/20240326/fsb-rusyanin-samara-bolgesinde-planlanan-teror-eylemi-engellendi-1082054565.html

FSB: Rusya’nın Samara bölgesinde planlanan terör eylemi engellendi

FSB: Rusya’nın Samara bölgesinde planlanan terör eylemi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede yasaklı Rus Gönüllü Kolordusu (RDK) terör örgütü üyesinin Ukrayna gizli servislerinin talimatı üzerine Samara... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T12:29+0300

2024-03-26T12:29+0300

2024-03-26T13:13+0300

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ukrayna

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terör örgütü

terör saldırısı

rusya güvenlik servisi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

samara

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FSB’nin açıklamasında, “1994 doğumlu Rus vatandaşı olan şüpheli şahıs, insani yardım toplama merkezinde terör saldırısı planlıyordu” ifadesine yer verildi.Ukrayna güvenlik servislerinin himayesi altında hareket eden şüphelinin, gözaltı sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği de vurgulanırken, “Şüphelinin gönüllü kuruluşlardan birinin insani yardım kabul noktasında patlatmak üzere önceden donatılmış el yapımı patlayıcı cihazı zulasından çıkmış, saldırgan gözaltına alındığında el yapımı patlayıcı kendiliğinden infilak etmiş ve saldırgan yaşamını yitirmiştir” dendi.FSB, gözaltı sırasında güvenlik personeli ve sivillerin yaralanmadığını da ekledi.2022 – 2024 döneminde, Rus ordusuna yönelik karalama kampanyası yürüten şahsın, Eylül 2023’te RDK üyelerinden birinin aracılığıyla Ukrayna gizli servisleri için çalışmaya başladığı ve Rusya’da sabotaj organize ederek düzenlemeyi kabul ettiği ifade edildi.Teröristin oturduğu evde patlayıcı üretim laboratuvarın, patlayıcı malzemelerinin ve kullanıma hazır bir el yapımı patlayıcının bulunduğu kaydedildi.Ayrıca cep telefonunda işbirlikçileri ile yaptığı yazışmaya ve Ukrayna gizli servislerin koordine ettiği terör faaliyetlerine katıldığını kanıtlayan materyallere ulaşıldığı eklendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.FSB’den Ukrayna’dan telefon uyarısıAynı zamanda Crocus’ta yaşanan terör saldırısı sonrası Rus halkını uyaran FSB, reşit olmayan bireyler de dahil olmak üzere Ukrayna'dan gelen aramalar ve telefon görüşmeleri üzerinden Rusya Federasyonu'nda terör saldırısı çağrısı yapan provokasyonlara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.Açıklamada, “Özellikle Crocus City Hall’deki terör saldırısından sonra, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarının Ukrayna topraklarından gelen ve Rusya Federasyonu topraklarındaki alışveriş merkezleri, ulaşım ve sosyal altyapı tesislerinde terör eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yanı sıra gençlere para karşılığında terör eylemleri gerçekleştirme tekliflerini içeren telefon aramaları ve mesajlarının sayısındaki keskin artışla bağlantılı olarak, Rusya Federal Güvenlik Servisi Merkez Güvenlik Servisi vatandaşları bu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20240323/fsb-yakalanan-teroristlerin-ukraynada-baglantilari-vardi-1081985694.html

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FSB: Rusya’nın Samara bölgesinde planlanan terör eylemi engellendi Sputnik Türkiye FSB: Rusya’nın Samara bölgesinde planlanan terör eylemi engellendi 2024-03-26T12:29+0300 true PT2M00S

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rusya, ukrayna, terör, terör örgütü, terör saldırısı, rusya güvenlik servisi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), samara