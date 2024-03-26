https://sputniknews.com.tr/20240326/fatih-erbakan-mhpyi-geride-biraktik-simdi-iyi-parti-var-1082076418.html
Fatih Erbakan: 'MHP'yi geride bıraktık, şimdi İYİ Parti var'
Fatih Erbakan: 'MHP'yi geride bıraktık, şimdi İYİ Parti var'
Sputnik Türkiye
Sakarya'da mitinge katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Biz seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk. Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T22:08+0300
2024-03-26T22:08+0300
2024-03-26T22:08+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
fatih erbakan
selçuk yıldız
seçim
seçim yasası
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde partisinin mitingine katıldı.Erbakan, belediye meydanındaki mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Geyve'de belediye başkan adayları Selçuk Yıldız'a, Sakarya'da da büyükşehir belediye başkan adayları Selçuk Geyveli'ye mührü vuracaklarını söyledi.Erbakan, 'Milli Görüş’ün, Yeniden Refah’ın Türkiye’de bir kez daha şahlanacağını' beliterek, uzun zamandır hedefledikleri sayıya seçime günler kala 500 bin üyeye ulaştıklarını ifade etti. Partisinin üye sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirten Erbakan, MHP’yi geçtiklerini, İYİ Parti’yi de geçerek seçimlere ülkede en çok üye sayısı olan 3. parti olarak girmek istediklerini söyledi. Yeniden Refah Partisinin; ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu ve o ruhun temsilcisi olduğunu söyleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:'31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız'Erbakan, milli görüş dönemine dönmek isteyenlerin Yeniden Refah Partisini tercih ettiğini dile getirerek, "İnşallah 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız ve bu milleti bu dertlerden yine Refah'la, milli görüşle kurtaracağız" dedi.Konuşmanın ardından partili kadınlar Erbakan'a çiçek takdim etti.
https://sputniknews.com.tr/20240324/erbakan-istanbul-mitinginde-konustu-milli-gorusun-sahlanis-donemini-baslatacagiz-1082007516.html
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fatih erbakan, selçuk yıldız, seçim, seçim yasası
fatih erbakan, selçuk yıldız, seçim, seçim yasası
Fatih Erbakan: 'MHP'yi geride bıraktık, şimdi İYİ Parti var'
Sakarya'da mitinge katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Biz seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk. Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu. MHP'yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin, birkaç gün içerisinde seçimler gelmeden İYİ Parti’yi de geride bırakacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde partisinin mitingine katıldı.
Erbakan, belediye meydanındaki mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Geyve'de belediye başkan adayları Selçuk Yıldız'a, Sakarya'da da büyükşehir belediye başkan adayları Selçuk Geyveli'ye mührü vuracaklarını söyledi.
Erbakan, 'Milli Görüş’ün, Yeniden Refah’ın Türkiye’de bir kez daha şahlanacağını' beliterek, uzun zamandır hedefledikleri sayıya seçime günler kala 500 bin üyeye ulaştıklarını ifade etti.
Partisinin üye sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirten Erbakan, MHP’yi geçtiklerini, İYİ Parti’yi de geçerek seçimlere ülkede en çok üye sayısı olan 3. parti olarak girmek istediklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisinin; ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu ve o ruhun temsilcisi olduğunu söyleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu nedenle de akın akın yeniden Refah Partimize koşuyor. Pazar günü itibariyle seçimlere daha bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık elhamdülillah. Biz seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk. Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu. MHP'yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin, birkaç gün içerisinde seçimler gelmeden İYİ Parti’yi de geride bırakacağız ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Arkasından bir milyon hedefine de ulaşacağız. Çünkü ayda 70 bin üye artışı sağlıyoruz. Bu demektir ki seçimden sonra birkaç ay içerisinde bir milyara da ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından da 2028’de iktidar olacağız inşallah."
'31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız'
Erbakan, milli görüş dönemine dönmek isteyenlerin Yeniden Refah Partisini tercih ettiğini dile getirerek, "İnşallah 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız ve bu milleti bu dertlerden yine Refah'la, milli görüşle kurtaracağız" dedi.
Konuşmanın ardından partili kadınlar Erbakan'a çiçek takdim etti.