Fatih Erbakan: 'MHP'yi geride bıraktık, şimdi İYİ Parti var'

"Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu nedenle de akın akın yeniden Refah Partimize koşuyor. Pazar günü itibariyle seçimlere daha bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık elhamdülillah. Biz seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk. Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu. MHP'yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin, birkaç gün içerisinde seçimler gelmeden İYİ Parti’yi de geride bırakacağız ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Arkasından bir milyon hedefine de ulaşacağız. Çünkü ayda 70 bin üye artışı sağlıyoruz. Bu demektir ki seçimden sonra birkaç ay içerisinde bir milyara da ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından da 2028’de iktidar olacağız inşallah."