https://sputniknews.com.tr/20240324/erbakan-istanbul-mitinginde-konustu-milli-gorusun-sahlanis-donemini-baslatacagiz-1082007516.html

Erbakan İstanbul mitinginde konuştu: 'Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız'

Erbakan İstanbul mitinginde konuştu: 'Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız'

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu 5 yılda İstanbul'da yapılanlar ortada. CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete hayır gelmeyeceğini hep... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T18:55+0300

2024-03-24T18:55+0300

2024-03-24T18:55+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

ak parti

necmettin erbakan

istanbul

yerel seçim

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Partisinin Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Erbakan, Sultan Fatih'in şehri İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyeciliğin yakışacağını dile getirdi.Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Yeni bir dönemi, Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız." ifadesini kullandı.Seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını geçtiklerini duyuran Erbakan, şöyle devam etti:Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde favori olduklarını, milletin rantçı belediyecilikten ve kibirli yöneticilerden bıktığını kaydetti.Erbakan, "Milletimiz bu nedenle Yeniden Refah Partisine koşuyor. Çünkü partimizin temsil ettiği Milli Görüş'ün 89 ve 94'teki belediyecilik hizmetlerini çok iyi hatırlıyorlar. Partimizin, o ruhun temsilcisi olduğunu biliyorlar. Yeniden ahlaklı belediyecilik dönemine, milli belediyecilik dönemine kavuşmak için bize koşuyorlar." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu söyledi. Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz de en büyük projelerinin ahlaklı belediyecilik olduğunu vurguladı.Altınöz, "Ahlaklı belediyecilikte rüşvet olmaz, rant olmaz, haksızlık olmaz. İstanbul'da ve diğer şehirlerde bunu hayata geçireceğiz. İstanbul dünyanın en güzel memleketi. Peygamberimizin övgüsüne layık olmuş. Biz bu şehre hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. İlk yapacağımız iş, tüm vatandaşlarımızın konforunu sağlamak olacak. Bu şehirde en son ışık kapanana kadar uyumayacağız." sözlerini sarf etti.Mitinge, çok sayıda partili katıldı.

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yeniden refah partisi, ak parti, necmettin erbakan, istanbul, yerel seçim