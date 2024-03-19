https://sputniknews.com.tr/20240319/chpnin-miting-otobusune-tas-atildi-trabzon-valiliginden-aciklama-1081856212.html
CHP'nin miting otobüsüne taş atıldı: Trabzon Valiliği'nden açıklama
CHP'nin miting otobüsüne taş atıldı: Trabzon Valiliği'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Trabzon Valiliği'nden, CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin "İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T22:13+0300
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Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/ak-partiden-chp-lideri-ozelin-darbe-aciklamasina-tepki-tam-bir-akil-tutulmasi-1081855033.html
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trabzon valiliği, trabzon, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
trabzon valiliği, trabzon, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'nin miting otobüsüne taş atıldı: Trabzon Valiliği'nden açıklama
Trabzon Valiliği'nden, CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin "İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır" açıklaması yapıldı.
Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.
Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır."