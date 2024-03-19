AK Parti'den CHP lideri Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: 'Tam bir akıl tutulması'
© İHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Özel'in "'Darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" sözlerine tepki göstererek, "Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'darbe' açıklamalarına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."
Sn Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 19, 2024
Özel ne demişti?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağını belirtmişti.
Özel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
Telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım.