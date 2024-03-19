https://sputniknews.com.tr/20240319/ak-partiden-chp-lideri-ozelin-darbe-aciklamasina-tepki-tam-bir-akil-tutulmasi-1081855033.html

AK Parti'den CHP lideri Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: 'Tam bir akıl tutulması'

AK Parti'den CHP lideri Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: 'Tam bir akıl tutulması'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Özel'in "'Darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" sözlerine tepki göstererek... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T21:17+0300

2024-03-19T21:17+0300

2024-03-19T21:17+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

ömer çelik

darbe

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'darbe' açıklamalarına tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini belirtti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağını belirtmişti.Özel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

https://sputniknews.com.tr/20240319/chp-genel-baskani-ozel-cay-fiyati-bu-sene-en-az-25-lira-olarak-ilan-edilmeli-1081852034.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ömer çelik, darbe