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CHP Genel Başkanı Özel: Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmeli
CHP Genel Başkanı Özel: Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmeli
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Rize'deki Pazar Meydanı'nda halk seslenekere Rize merkez ve ilçelerde CHP belediye... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T19:11+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de yaptığı konuşmasında, çay fiyatının bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin dünyada en çok çay üreten beşinci ülke lduğunu ve en çok çay tükete birinci ülke olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye’deki çay üretiminin yüzde 55-60’ının gerçekleştirildiği bu topraklardayız" diyere konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olmalı'CHP Genel Başkanı Özel, yaş çay fiyatının bu yıl en az 25 lira olması gerektiğinin altını çizerek, “Milletvekillerimiz bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin çay kanunu teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü değil, çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif oldu. Biz çayın bir taban fiyatı olsun diyoruz. Çaykur’un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın cezası olsun. Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah’tan hem devletten bulsun. Taban fiyat için de ne diyoruz, geçen sene açıklanan 11 lira ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor. Yüzde 120 enflasyonun olduğu yerde benzin ve mazot fiyatları her şeye iğneden ipliğe zam gelmesine sebebiyet veriyor. Geçen mayıs ayında mazot 4 liradan 19 liraya çıktığında çok pahalı diyorduk. O dönemde mazotu enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız deniyordu ama ne oldu, benzin ve mazot 43 lira oldu bu şartlar altında 11 lira 33 kuruş olan çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. Bunun altındaki bir fiyatı asla kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.'Çaykur işçisine kadro istiyoruz'Konuşmasında ÇAYKUR’un mevsimlik işçilerine kadro istediklerini de ifade eden Özel, “Çaykur işçileri 6 ay çalışıyorlar, 6 ay çalışmıyorlar. Çaykur emekçisine Rize’nin bütün siyasetçileri, milletvekilleri, bakanlar ve Rize’ye kim geldiyse defalarca kadro sözü verildi ancak tutulmadı. Şimdi de 6 ay çalışıyorlar 6 ayda yattıkları yerden para istiyorlar diyorlar. Oysa Çaykur işçisi öyle demiyor. İş verin çalışalım. 12 ay çalışmak istiyoruz diyorlar. Çaykur işçisinin yanındayız. Taleplerinin arkasındayız. Çaykur işçisine artık mevsimlik işçi statüsü istemiyoruz, kadro istiyoruz” cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240317/chp-genel-baskani-ozel-bence-derin-devlet-bile-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1081777005.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rize, çay, çaykur
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rize, çay, çaykur

CHP Genel Başkanı Özel: Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmeli

19:11 19.03.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Rize'deki Pazar Meydanı'nda halk seslenekere Rize merkez ve ilçelerde CHP belediye başkan adaylarına oy istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de yaptığı konuşmasında, çay fiyatının bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin dünyada en çok çay üreten beşinci ülke lduğunu ve en çok çay tükete birinci ülke olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye’deki çay üretiminin yüzde 55-60’ının gerçekleştirildiği bu topraklardayız" diyere konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

Geçtiğimiz senelerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir çay kanunu getirmeye kalktı. Biz de teklif verdik ama AK Parti’ninki korkunç bir kanun teklifiydi. Zaten tuttular güzelim Çaykur’u Varlık Fonu’na devrettiler. 1 buçuk milyonun geçim kapısı olan Çaykur’u adeta özelleştirmek, büyük kartellerin eline vermek ve çay üreticisini büyük sermaye şirketlerinin işçisi haline getirmeye çalıştılar. İnsanların mesleklerini almak, geçimlerini, emeklerini, gelirlerini almak, onları işçileştirmek, profesyonel emeklerini sömürmek, tam da bu dünya düzeninin ülkemizdeki temsilcilerinin işidir. Birileri 1,5 milyon insanın geçimini sağladığı Çaykur’u dünya kartellerine verip ezmek istiyorlar. Biz sizleri ezdirmeyiz. Karıncanın bir kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

'Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olmalı'

CHP Genel Başkanı Özel, yaş çay fiyatının bu yıl en az 25 lira olması gerektiğinin altını çizerek, “Milletvekillerimiz bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin çay kanunu teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü değil, çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif oldu. Biz çayın bir taban fiyatı olsun diyoruz. Çaykur’un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın cezası olsun. Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah’tan hem devletten bulsun. Taban fiyat için de ne diyoruz, geçen sene açıklanan 11 lira ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor. Yüzde 120 enflasyonun olduğu yerde benzin ve mazot fiyatları her şeye iğneden ipliğe zam gelmesine sebebiyet veriyor. Geçen mayıs ayında mazot 4 liradan 19 liraya çıktığında çok pahalı diyorduk. O dönemde mazotu enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız deniyordu ama ne oldu, benzin ve mazot 43 lira oldu bu şartlar altında 11 lira 33 kuruş olan çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. Bunun altındaki bir fiyatı asla kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

'Çaykur işçisine kadro istiyoruz'

Konuşmasında ÇAYKUR’un mevsimlik işçilerine kadro istediklerini de ifade eden Özel, “Çaykur işçileri 6 ay çalışıyorlar, 6 ay çalışmıyorlar. Çaykur emekçisine Rize’nin bütün siyasetçileri, milletvekilleri, bakanlar ve Rize’ye kim geldiyse defalarca kadro sözü verildi ancak tutulmadı. Şimdi de 6 ay çalışıyorlar 6 ayda yattıkları yerden para istiyorlar diyorlar. Oysa Çaykur işçisi öyle demiyor. İş verin çalışalım. 12 ay çalışmak istiyoruz diyorlar. Çaykur işçisinin yanındayız. Taleplerinin arkasındayız. Çaykur işçisine artık mevsimlik işçi statüsü istemiyoruz, kadro istiyoruz” cümlelerini kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
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CHP Genel Başkanı Özel: Bence derin devlet bile elinden gelen her şeyi yapıyor
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