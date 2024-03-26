Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak

''Aksaray'a olan sevdamız bu ten, bu canda durdukça hiç bitmeyecek. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak değil mi? Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku verdi. Biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Büyümede milli gelirde ihracatta diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Bu süreçte de pek çok engelle karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ülkemize olumsuz etkilerini göğüslüyoruz."