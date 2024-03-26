Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek ''Elimiz biraz daha rahatlayacak. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. ''Ülkemizde can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz.'' diyen Erdoğan, ''Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz.'' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Aksaray'a olan sevdamız bu ten, bu canda durdukça hiç bitmeyecek. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak değil mi? Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku verdi. Biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Büyümede milli gelirde ihracatta diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Bu süreçte de pek çok engelle karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ülkemize olumsuz etkilerini göğüslüyoruz."
'Önce enflasyon'
"Ülkemizde can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyon ödemelerini 8-12 bin lira arasında yükselttik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz."