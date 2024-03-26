https://sputniknews.com.tr/20240326/cumhurbaskani-erdogan-dune-kadar-toplu-igneyi-bile-ithal-eden-bir-turkiye-vardi-1082067499.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta düzenlenen AK Parti mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı. Şimdi savunma sanayiinde... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T16:37+0300
2024-03-26T16:37+0300
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recep tayyip erdoğan
miting
yozgat
31 mart yerel seçimleri
enflasyon
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AK Parti Yozgat mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi."Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı. Şimdi savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var" diyen Erdoğan "İktidarımız döneminde çalışanımızı, emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı.CHP ile ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili "Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz güya değişeme gittiler ama genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Bay Kemal'in yerine getirdikleri çırak genel başkanı halefinden bile fason çıktı" yorumunda bulundu.
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recep tayyip erdoğan, miting, yozgat, 31 mart yerel seçimleri, enflasyon, özgür özel
recep tayyip erdoğan, miting, yozgat, 31 mart yerel seçimleri, enflasyon, özgür özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı
16:37 26.03.2024 (güncellendi: 16:53 26.03.2024)
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Yozgat'ta düzenlenen AK Parti mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı. Şimdi savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var" dedi.
AK Parti Yozgat mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.
"Düne kadar toplu iğneyi bile ithal eden bir Türkiye vardı. Şimdi savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var" diyen Erdoğan "İktidarımız döneminde çalışanımızı, emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
CHP ile ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili "Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz güya değişeme gittiler ama genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Bay Kemal'in yerine getirdikleri çırak genel başkanı halefinden bile fason çıktı" yorumunda bulundu.