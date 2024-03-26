https://sputniknews.com.tr/20240326/cubbeli-ahmet-kalp-krizi-gecirdi-acilen-hastaneye-kaldirildi-1082043405.html

'Cübbeli Ahmet' kalp krizi geçirdi: Acilen hastaneye kaldırıldı

'Cübbeli Ahmet' kalp krizi geçirdi: Acilen hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün sağlık durumuyla ilgili... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T06:04+0300

2024-03-26T06:04+0300

2024-03-26T06:33+0300

yaşam

cübbeli ahmet hoca

kalp krizi

akut kalp krizi

hastane

son dakika

sağlık

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Yaptığı açıklamalarda dönem dönem gündeme oturan 'Cübbeli Ahmet Hoca' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp krizi geçirdi.Ünlü'nün son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı. Yapılan açıklamada Ünlü'nün Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.Ahmet Mahmut Ünlü kimdir?'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğmuştur. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa cemaatinin önde gelenlerindendir.Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. Nakşibendi tarikatının İsmailağa kolu olarak bilinen dergâhta liderlik konumundadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi eşi Mine Ünlü, bir de 'resmi nikahlı olmayan' eşi Büşra Mihrimah Ünlü, olmak üzere 2 eşi, 8 çocuğu vardır.

https://sputniknews.com.tr/20240326/yeni-duzenleme-yolda-b-sinifi-ehliyetle-kullanilabilecek-modeller-1082043654.html

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