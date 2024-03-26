https://sputniknews.com.tr/20240326/biden-abdde-gemi-carpmasi-sonucu-yikilan-kopru-hakkinda-konustu-kotu-bir-kaza-1082077824.html

Biden, Baltimore'da gemi çarpması sonucu yıkılan köprü hakkında konuştu: 'Kötü bir kaza'

Biden, Baltimore'da gemi çarpması sonucu yıkılan köprü hakkında konuştu: 'Kötü bir kaza'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Baltimore'daki köprünün gemi çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" olarak niteleyerek, olayda bir kasıt olduğuna ilişkin bir bulgu... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T23:23+0300

2024-03-26T23:23+0300

2024-03-26T23:24+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin doğusundaki Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bir geminin çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" şeklinde niteledi ve kasıtlı bir eylem olmadığını söyledi.Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Francis Scott Key Köprüsü'ne gece yarısından sonra büyük bir yük gemisinin çarptığını, olay olur olmaz federal kurumların hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti."Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongre'nin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz. Şu ana dek tüm emareler olayın kötü bir kaza olduğunu gösteriyor" şeklinde konuşan Biden, olayda bir kasıt olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını dile getirdi.Kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirten Biden, federal kaynaklarla bölgedeki inşa çalışmalarını yapmayı düşündüklerini ifade etti.Köprüye çarparak yıkılmasına neden olan geminin sahibi olan şirketin köprünün yeniden inşası için ödeme yapması gerekip gerekmediğini soran bir muhabire yanıt veren Biden, "Bunun olmasını beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandıçBiden, "Ekibime limanın yeniden açılması ve köprünün mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatını verdim" dedi. Baltimore'u ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya cevap veren Biden, "Planlıyorum, hem de elimden geldiğince çabuk" dedi. Biden, ayrıca kayıp kişi sayısının 6 olduğunu ve sayının değişebileceğini aktardı.Ne olmuştu?ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düşmüştü.Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/abdde-kopruye-carpan-gemiyle-ilgili-yeni-bir-bilgi-ortaya-cikti-1082073452.html

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