https://sputniknews.com.tr/20240326/abdde-kopruye-carpan-gemiyle-ilgili-yeni-bir-bilgi-ortaya-cikti-1082073452.html
ABD’de köprüye çarpan gemiyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı
ABD’de köprüye çarpan gemiyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T19:43+0300
2024-03-26T19:43+0300
2024-03-26T19:51+0300
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köprü
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baltimore
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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi. Belçika’daki Antwerp Limanı’ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016’da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyorÖte yandan, geminin çarpmasının ardından köprü saniyeler içinde yıkılmıştı. Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Singapur bandıralı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35’te çarpmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/abdde-kopru-saniyeler-icinde-yikildi-insanlarin-arabalariyla-suya-gomuldugu-anlar-kaydedildi-1082049630.html
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abd, abd, köprü, belçika, baltimore
abd, abd, köprü, belçika, baltimore
ABD’de köprüye çarpan gemiyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı
19:43 26.03.2024 (güncellendi: 19:51 26.03.2024)
ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi.
Belçika’daki Antwerp Limanı’ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016’da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.
Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.
Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Öte yandan, geminin çarpmasının ardından köprü saniyeler içinde yıkılmıştı. Nehre düşen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Singapur bandıralı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35’te çarpmıştı.