https://sputniknews.com.tr/20240326/abdde-kopru-saniyeler-icinde-yikildi-insanlarin-arabalariyla-suya-gomuldugu-anlar-kaydedildi-1082049630.html
ABD'de köprü saniyeler içinde yıkıldı: İnsanların arabalarıyla suya gömüldüğü anlar kaydedildi
ABD'de köprü saniyeler içinde yıkıldı: İnsanların arabalarıyla suya gömüldüğü anlar kaydedildi
Sputnik Türkiye
ABD'de yer alan Francis Scott Key Köprüsü, yük gemisinin çarpması nedeniyle yıkıldı. Olay yerine pek çok arama kurtarma ekibi gönderilirken, en az 7 kişinin... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T10:34+0300
2024-03-26T10:34+0300
2024-03-26T11:19+0300
dünya
abd
köprü
gemi
baltimore
kaza
ölü
yaralı
kayıp
arama kurtarma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082050509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f09866d331c65a9565bad3c4e9595285.jpg
ABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpması sonucu çöktü.Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı İletişim Müdürü Şef Kevin Cartwright, köprüye 'büyük bir gemi' tarafından çarpıldığını ve köprünün Patapsco Nehri'ne çöktüğünü doğruladı.Yetkililerden açıkladı: En az 7 kişinin ve birkaç aracın suya gömüldüğünü tahmin ediyoruzYetkililer şimdilik bildiklerinin 'en az 7 kişinin ve birkaç aracın' suya gömüldüğü yönünde olduğunu katardı. İtfaiye ve ABD Sahil Güvenlik ekibi de dahil çok grup bölgeye sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor.Köprünün çökmesinin ardından tüm şeritler kapandıMaryland Ulaştırma İdaresi, tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı. Diğer yandan Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyerek şunları aktardı:Köprü nasıl çöktü?Gemi takip verilerine göre, Francis Scott Key Köprüsü'ne Singapur bandıralı Dali konteyner gemisi çarptı. Gemi 300 metre uzunluğunda ve Sri Lanka'nın Kolombo şehrine doğru yol alıyordu.Deniz radarlarına göre Dali, Port Breeze'deki terminalden ayrılarak Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru ilerlemiş, ancak 45 dakika sonra köprünün bulunduğu yerde durmuştur. Ayrıca hava trafik radarları polis helikopterlerinin bölgede defalarca tur attığını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/dunya-turuna-cikan-turk-gezgine-yeni-zelandada-irkci-saldiri-darbeler-sonucu-hastaneye-kaldirildi-1082045527.html
baltimore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082050509_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e06b9d5b3c55f9d0330f94c45451b139.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd köprü, baltimore köprü, baltimore kaza, abd köprü yıkıldı
abd köprü, baltimore köprü, baltimore kaza, abd köprü yıkıldı
ABD'de köprü saniyeler içinde yıkıldı: İnsanların arabalarıyla suya gömüldüğü anlar kaydedildi
10:34 26.03.2024 (güncellendi: 11:19 26.03.2024)
ABD'de yer alan Francis Scott Key Köprüsü, yük gemisinin çarpması nedeniyle yıkıldı. Olay yerine pek çok arama kurtarma ekibi gönderilirken, en az 7 kişinin köprünün yıkılma anıyla beraber suya düştüğü kaydedildi.
ABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpması sonucu çöktü.
Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı İletişim Müdürü Şef Kevin Cartwright, köprüye 'büyük bir gemi' tarafından çarpıldığını ve köprünün Patapsco Nehri'ne çöktüğünü doğruladı.
Yetkililerden açıkladı: En az 7 kişinin ve birkaç aracın suya gömüldüğünü tahmin ediyoruz
Yetkililer şimdilik bildiklerinin 'en az 7 kişinin ve birkaç aracın' suya gömüldüğü yönünde olduğunu katardı. İtfaiye ve ABD Sahil Güvenlik ekibi de dahil çok grup bölgeye sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor.
Köprünün çökmesinin ardından tüm şeritler kapandı
Maryland Ulaştırma İdaresi, tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı. Diğer yandan Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
"Key Köprüsü'ndeki olaydan haberdarım ve olay yerine gidiyorum. Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar devam ediyor."
Gemi takip verilerine göre, Francis Scott Key Köprüsü'ne Singapur bandıralı Dali konteyner gemisi çarptı. Gemi 300 metre uzunluğunda ve Sri Lanka'nın Kolombo şehrine doğru yol alıyordu.
Deniz radarlarına göre Dali, Port Breeze'deki terminalden ayrılarak Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru ilerlemiş, ancak 45 dakika sonra köprünün bulunduğu yerde durmuştur. Ayrıca hava trafik radarları polis helikopterlerinin bölgede defalarca tur attığını gösterdi.