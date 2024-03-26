https://sputniknews.com.tr/20240326/abdde-kopru-saniyeler-icinde-yikildi-insanlarin-arabalariyla-suya-gomuldugu-anlar-kaydedildi-1082049630.html

ABD'de köprü saniyeler içinde yıkıldı: İnsanların arabalarıyla suya gömüldüğü anlar kaydedildi

ABD'de köprü saniyeler içinde yıkıldı: İnsanların arabalarıyla suya gömüldüğü anlar kaydedildi

Sputnik Türkiye

ABD'de yer alan Francis Scott Key Köprüsü, yük gemisinin çarpması nedeniyle yıkıldı. Olay yerine pek çok arama kurtarma ekibi gönderilirken, en az 7 kişinin... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:34+0300

2024-03-26T10:34+0300

2024-03-26T11:19+0300

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abd

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ABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpması sonucu çöktü.Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı İletişim Müdürü Şef Kevin Cartwright, köprüye 'büyük bir gemi' tarafından çarpıldığını ve köprünün Patapsco Nehri'ne çöktüğünü doğruladı.Yetkililerden açıkladı: En az 7 kişinin ve birkaç aracın suya gömüldüğünü tahmin ediyoruzYetkililer şimdilik bildiklerinin 'en az 7 kişinin ve birkaç aracın' suya gömüldüğü yönünde olduğunu katardı. İtfaiye ve ABD Sahil Güvenlik ekibi de dahil çok grup bölgeye sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor.Köprünün çökmesinin ardından tüm şeritler kapandıMaryland Ulaştırma İdaresi, tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı. Diğer yandan Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyerek şunları aktardı:Köprü nasıl çöktü?Gemi takip verilerine göre, Francis Scott Key Köprüsü'ne Singapur bandıralı Dali konteyner gemisi çarptı. Gemi 300 metre uzunluğunda ve Sri Lanka'nın Kolombo şehrine doğru yol alıyordu.Deniz radarlarına göre Dali, Port Breeze'deki terminalden ayrılarak Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru ilerlemiş, ancak 45 dakika sonra köprünün bulunduğu yerde durmuştur. Ayrıca hava trafik radarları polis helikopterlerinin bölgede defalarca tur attığını gösterdi.

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