https://sputniknews.com.tr/20240326/assangein-esi-sputnike-konustu-adalet-hakikati-soyleyenlere-karsi-silah-olarak-kullaniliyor-1082062993.html

Assange'ın eşi Sputnik'e konuştu: 'Adalet, hakikati söyleyenlere karşı silah olarak kullanılıyor'

Assange'ın eşi Sputnik'e konuştu: 'Adalet, hakikati söyleyenlere karşı silah olarak kullanılıyor'

Sputnik Türkiye

WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, adalet sisteminin hakikatei dile getirenlere karşı bir 'silah' olarak kullanıldığını ifade ederek... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:01+0300

2024-03-26T15:01+0300

2024-03-26T15:14+0300

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Sputnik'e yaptığı açıklamada Stella, Julian'ın bedenen zor durumda olduğunu ve zihinsel sağlık açısından da sürekli baskı altında olmasının bir neticesi olarak durumunun günden güne değişim gösterdiğini belirtti.Julian'ın bazı günlerinin oldukça zor geçtiğini ve uyuyamadığının altını çizen Stella, söz konusu durumun 'sürekli bir mücadele' olduğunun altını çizdi.Julian'ın hapiste olmasının adalet sisteminin işlemediğine dair bir kanıt olduğunu vurgulayan Stella, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Halkın bilgisiz bırakılması maksadının ise insanları manipüle etmeye hizmet ettiğini dile getiren Stella, "Zira bilgisiz bir halk manipüle edilebilir. Halkı manipüle etmek ise savaşı ilerletmek için elzemdir" cümlelerini dile getirdi.Suçluların kim olduğu konusunda net olunması gerektiğinin altını çizen Stella, "Assange’ı hapse atmak için adalet sistemini kullanıyorlar. Bu adaletin ya da hukukun, uluslararası hukukun onların tarafında olduğu anlamına gelmez. Julian zulüm görüyor ve hayatı tehlikede" cümlelerini kaydetti.

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julian assange, wikileaks, sputnik, stella assange, adalet, gözdağı, zorbalık, gazeteci, gazeteciler, gazetecilik