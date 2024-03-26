https://sputniknews.com.tr/20240326/arnold-schwarzeneggere-kalp-pili-takildi-biraz-daha-makineye-donustum-1082051657.html
Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: 'Biraz daha makineye dönüştüm'
Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: 'Biraz daha makineye dönüştüm'
Sputnik Türkiye
"Terminatör", "Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T11:22+0300
2024-03-26T11:22+0300
2024-03-26T11:22+0300
yaşam
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Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını duyurdu.'Makineye dönüşmek için ameliyat oldum'"Arnold's Pump Club" podcast'inde sağlık durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki usta isim, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.Terminatör serisinde mekanik T-800 robotunu canlandıran Arnold Schwarzenegger, "Öncelikle harika bir iş çıkardığımı bilmenizi isterim. Pazartesi ameliyat oldum, cuma günü arkadaşım Jane Fonda ile bir etkinliğe katıldım. Kimse bunu yapmazdı" ifadelerini kullandı.Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim, "Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm" şeklinde konuştu.Schwarzenegger, 1997 yılında pulmoner kapak değişiminin ardından 2018'de pulmoner kapak değişimi için açık kalp ameliyatı geçirdi. Usta isim 2020'de de aort kapağını değiştirmek için kalp ameliyatı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/cubbeli-ahmet-kalp-krizi-gecirdi-acilen-hastaneye-kaldirildi-1082043405.html
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arnold schwarzenegger, arnold scharwarzenegger, terminatör, terminatör-2, terminator, terminatör ii, kalp, kalp, ameliyat
arnold schwarzenegger, arnold scharwarzenegger, terminatör, terminatör-2, terminator, terminatör ii, kalp, kalp, ameliyat
Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: 'Biraz daha makineye dönüştüm'
"Terminatör", "Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takıldı. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendirdi.
Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını duyurdu.
'Makineye dönüşmek için ameliyat oldum'
"Arnold's Pump Club" podcast'inde sağlık durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki usta isim, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.
Terminatör serisinde mekanik T-800 robotunu canlandıran Arnold Schwarzenegger, "Öncelikle harika bir iş çıkardığımı bilmenizi isterim. Pazartesi ameliyat oldum, cuma günü arkadaşım Jane Fonda ile bir etkinliğe katıldım. Kimse bunu yapmazdı" ifadelerini kullandı.
Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim, "Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm" şeklinde konuştu.
Schwarzenegger, 1997 yılında pulmoner kapak değişiminin ardından 2018'de pulmoner kapak değişimi için açık kalp ameliyatı geçirdi. Usta isim 2020'de de aort kapağını değiştirmek için kalp ameliyatı oldu.