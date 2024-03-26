Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşecek, Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla inecek, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre

Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'opsiyon modeli' tamamen kalkacak, Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'tamamen kalkacak,

Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı elde edecek, Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar daAlman vatandaşlığı elde edecek,

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekecek, n kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçiminigerekecek,

İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak,

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra nasyonal sosyalist rejimi ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekiyor, veya başkAlman vatandaşlığına. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sırave onun sonuçlarıyla ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekiyor,