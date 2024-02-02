Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa onaylandı: Yasa neler getiriyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Sırma: Amaç tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka gündemi: Sektörde kimler birinci? Microsoft, Apple'ı nasıl geçti?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Çok kutuplu dünya Türkiye’nin çıkarına
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'UNESCO para toplamaktan vakit bulursa piramidin granitle kaplanmasına engel olur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite mezunları yoksullaşıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yönetmenlerin elinden alınıp değiştirilen filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
15:11
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
20:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:37
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240202/almanyada-cifte-vatandasligi-kolaylastiran-yasa--onaylandi-yasa-neler-getiriyor-1080326829.html
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa onaylandı: Yasa neler getiriyor?
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa onaylandı: Yasa neler getiriyor?
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T18:52+0300
2024-02-02T18:52+0300
dünya
almanya
çifte vatandaşlık
frank-walter steinmeier
alman vatandaşı
antisemitizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054350014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_955921f497c094aae2364beb3905b74a.jpg
Bundesrat'tan yapılan açıklamaya göre, Federal Meclis tarafından 19 Ocak'ta kabul edilen 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası' Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.Yasa, imzalanması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunulacak.Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı.Yasada neler olacak?Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa şunları içeriyor:Yasanın, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/turklerin-gozu-almanyanin-yarin-alacagi-kararda-vatandaslik-sartlari-ne-olacak-1079771831.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054350014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e7a096baebc2bcaa18d59bbdbd43473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya vatandaşlık şartları, almanya vatandaşlık şartları 2024, almanya vatandaşlık ücreti, almanya vatandaşlık başvurusu, almanya vatandaşlık kaç yıl, almanya vatandaşlık nasıl alınır, çifte vatandaşlık, almanya çifte vatandaşlık
almanya vatandaşlık şartları, almanya vatandaşlık şartları 2024, almanya vatandaşlık ücreti, almanya vatandaşlık başvurusu, almanya vatandaşlık kaç yıl, almanya vatandaşlık nasıl alınır, çifte vatandaşlık, almanya çifte vatandaşlık

Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa onaylandı: Yasa neler getiriyor?

18:52 02.02.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Abone ol
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edildi.
Bundesrat'tan yapılan açıklamaya göre, Federal Meclis tarafından 19 Ocak'ta kabul edilen 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası' Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.
Yasa, imzalanması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunulacak.
Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yasada neler olacak?

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa şunları içeriyor:
Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirilecek,
Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek,
Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'opsiyon modeli' tamamen kaldırılacak,
Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek,
Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor,
İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak,
Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra Nasyonalsosyalist rejimi ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya’nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekecek,
Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasa'da yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.
Yasanın, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Almanya- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Türklerin gözü Almanya'nın yarın alacağı kararda: Vatandaşlık şartları ne olacak?
18 Ocak, 10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала