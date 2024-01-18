https://sputniknews.com.tr/20240118/turklerin-gozu-almanyanin-yarin-alacagi-kararda-vatandaslik-sartlari-ne-olacak-1079771831.html

Türklerin gözü Almanya'nın yarın alacağı kararda: Vatandaşlık şartları ne olacak?

Türklerin gözü Almanya'nın yarın alacağı kararda: Vatandaşlık şartları ne olacak?

Alman hükümeti özellikle Türkleri yakından ilgilendiren hızlı ve çifte vatandaşlık ile ilgili kararı yarın oylayacak. Tasarı aynen geçerse milyonlarca Türk çok... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T10:28+0300

2024-01-18T10:28+0300

2024-01-18T10:28+0300

vatandaş

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çifte vatandaşlık

vatandaşlık yasası

dünya

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Özellikle Almanya'da yaşayan 11 milyon 'yabancı' çalışan ve mültecinin merakla bekledikleri 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' tasarısı, Cuma günü Bundestag'da ikinci ve üçüncü müzakereden geçecek.Almanya'daki yasama prosedürlerine göre 'okuma' olarak adlandırılan yasama görüşmeleri, üç evreden geçiyor. 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' tasarısının 'ilk okuması' 1 Aralık'ta yapılmıştı. Muhalefetten gelen itirazlar ve koalisyon partileri arasında oluşan görüş farkları da değerlendirildikten sonra ikinci ve üçüncü 'okumaların' yeni yılın ilk yarısında gerçekleşeceği haber verilmişti.Sözcü'nün haberine göre ise tasarı, iyi uyum sağlayanların üç yıl, ülkede yardıma muhtaç olmadan çalışan ve Almanca bilenlerin 5 yılda Alman vatandaşlığını alabilmesini öngörüyor. Herkes için de çifte vatandaşlık yolu açılacak.Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat Parti, 'Alman vatandaşlığının değerini koruyun' başlıklı önergesini de oylatmak istiyor ve vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikten vazgeçilmesini talep ediyor.Ancak çoğunluk, hükümet partileri olan SPD-Yeşiller ve Liberaller’de olduğu için bu talebin meclisten geçmesi beklenmiyor.Yeni yasa ile ne değişecek?Reform ile daha önce 8 yıl olan vatandaşlığa geçiş için bekleme süresi 5 yıla inecek. Özel durumlarda ve uyum sağlandığı da kanıtlandığında süre 3 yıla inebilecek.Beş yıldır ülkede yaşayan yabancı kökenli ailelerin Almanya’da doğan çocukları 'otomatik olarak Alman vatandaşı' olacak.Daha önce, özellikle Türklerin çifte vatandaşlığını önlemek için getirilen, "Alman doğumlu vatandaş olma ve 18 yaşına gelince, Alman ya da Türk vatandaşlığından birini seçme" şartı da kaldırılıyor.Nasıl çifte vatandaş olunacak?Ülkede 60 yılı deviren Türklerin yarısı halihazırda Alman vatandaşlığını almış durumda. Kalanlar da, yeterli dil bildiğini ve yardım almadan geçimini sağladığını kanıtlarsa, Alman vatandaşlığına başvurabilecek.Bunun için Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekmeyecek. Daha önce Alman vatandaşlığını alanlar, isterlerse Türk vatandaşlığını geri alabilecek. Yeni yasada, otomatik kayıp hükmü yer almıyor.Alman vatandaşlığını alan kişinin ailesi de, eğer geçimini kendi ya da aileden birileri tarafından karşılanıyorsa vatandaşlık alabilecek.Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartıEyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

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