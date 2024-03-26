https://sputniknews.com.tr/20240326/akkuyu-ngsde-ilk-test-elektriginin-bu-yil-uretilmesi-planlaniyor-1082061664.html

Akkuyu NGS'de ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor

Akkuyu NGS'de ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:50+0300

2024-03-26T15:50+0300

2024-03-26T15:50+0300

dünya

akkuyu

anastasya zoteyeva

alparslan bayraktar

rosatom

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

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Zoteyeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu anımsatan Zoteyeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını dile getirerek inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin saha görev yaptığını ifade eden Zoteyeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor" dedi. Santralin inşası aşamasında izlenen yöntem ve modele de dikkati çeken Zoteyeva, "Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu.'Hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz'Akkuyu NGS'nin projesinde gelinen aşamaya da değinen Zoteyeva, santralin ilk güç ünitesinde ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasının tamamlandığını söyledi.Zoteyeva, tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçileceğini belirterek, "İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçiyoruz" ifadesini kullandı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zoteyeva şu cümleleri kaydetti:Zoteyeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz" dedi.Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteyeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.Zoteyeva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Rosatom'un karşı karşıya olduğu bazı yaptırımların Akkuyu NGS projesine etkisi konusundaki daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Öncelikle, Sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Bunlar bizi kesinlikle rahatsız ediyor ve bizim sabit işleyişimizde bir nevi dengesizlik oluşturuyor" ifadesini kullandı.Söz konusu yaptırımların yasal çerçevesinin tartışılması gerektiğine dikkati çeken Zoteyeva konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html

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akkuyu, anastasya zoteyeva, alparslan bayraktar, rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye