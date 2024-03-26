https://sputniknews.com.tr/20240326/akkuyu-ngsde-ilk-test-elektriginin-bu-yil-uretilmesi-planlaniyor-1082061664.html
Akkuyu NGS'de ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor
Akkuyu NGS'de ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T15:50+0300
2024-03-26T15:50+0300
2024-03-26T15:50+0300
dünya
akkuyu
anastasya zoteyeva
alparslan bayraktar
rosatom
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
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Zoteyeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu anımsatan Zoteyeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını dile getirerek inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin saha görev yaptığını ifade eden Zoteyeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor" dedi. Santralin inşası aşamasında izlenen yöntem ve modele de dikkati çeken Zoteyeva, "Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu.'Hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz'Akkuyu NGS'nin projesinde gelinen aşamaya da değinen Zoteyeva, santralin ilk güç ünitesinde ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasının tamamlandığını söyledi.Zoteyeva, tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçileceğini belirterek, "İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçiyoruz" ifadesini kullandı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zoteyeva şu cümleleri kaydetti:Zoteyeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz" dedi.Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteyeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.Zoteyeva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Rosatom'un karşı karşıya olduğu bazı yaptırımların Akkuyu NGS projesine etkisi konusundaki daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Öncelikle, Sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Bunlar bizi kesinlikle rahatsız ediyor ve bizim sabit işleyişimizde bir nevi dengesizlik oluşturuyor" ifadesini kullandı.Söz konusu yaptırımların yasal çerçevesinin tartışılması gerektiğine dikkati çeken Zoteyeva konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html
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akkuyu, anastasya zoteyeva, alparslan bayraktar, rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye
akkuyu, anastasya zoteyeva, alparslan bayraktar, rosatom, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye
Akkuyu NGS'de ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi.
Zoteyeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu anımsatan Zoteyeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını dile getirerek inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.
Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin saha görev yaptığını ifade eden Zoteyeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor" dedi.
Santralin inşası aşamasında izlenen yöntem ve modele de dikkati çeken Zoteyeva, "Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu.
'Hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz'
Akkuyu NGS'nin projesinde gelinen aşamaya da değinen Zoteyeva, santralin ilk güç ünitesinde ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasının tamamlandığını söyledi.
Zoteyeva, tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçileceğini belirterek, "İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçiyoruz" ifadesini kullandı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zoteyeva şu cümleleri kaydetti:
Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla halihazırda bulunduğumuz aşama, tüm bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor.
Zoteyeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz" dedi.
Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteyeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.
Zoteyeva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Rosatom'un karşı karşıya olduğu bazı yaptırımların Akkuyu NGS projesine etkisi konusundaki daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Öncelikle, Sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Bunlar bizi kesinlikle rahatsız ediyor ve bizim sabit işleyişimizde bir nevi dengesizlik oluşturuyor" ifadesini kullandı.
Söz konusu yaptırımların yasal çerçevesinin tartışılması gerektiğine dikkati çeken Zoteyeva konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Ancak şunu söyleyebilirim, ben uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk halkını çok iyi biliyorum. Türk halkı güçlüdür, kendisinin manipüle edilmesine asla izin vermez. Dolayısıyla biz kesinlikle tüm bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir sivrisinek ısırığı, hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz.