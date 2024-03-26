https://sputniknews.com.tr/20240326/abdnin-suriyedeki-iran-karargahina-hava-saldirisi-duzenledigi-iddia-edildi-1082049278.html

ABD'nin, Suriye'deki İran karargahına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

ABD'nin, Suriye'deki İran karargahına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, meşru hükümet saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri noktalara saldırı düzenlediği ileri sürüldü. Söz... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:26+0300

2024-03-26T10:26+0300

2024-03-26T10:26+0300

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iran devrim muhafızları

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ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, meşru hükümet saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri noktalara saldırı düzenlediği ileri sürüldü.el-Vatan gazetesi, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD'nin Deyrizor ilinde hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, “Kime ait olduğu savaş uçakları, Deyrizor şehrinin merkezinde müttefik güçlerin karargahlarını vurdu. Saldırı sonucu kadınlar ve çocuklar dahil 15 sivil ve birkaç asker yaralandı” ifadelerini kullandı.Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birden fazla savaş uçağı Deyrizor kent merkezinde, Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde biri mühimmat deposu olmak üzere 10 askeri noktayı hedef aldı.Savaş uçaklarıyla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savaş uçaklarının, bölge semalarında uçuş yapmaya devam ettiği öğrenildi.Öte yandan sosyal medya hesaplarda, söz konusu saldırıda üst düzey İranlı bir komutanın öldüğü iddia edilirken, İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirmişti.Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20240319/israilden-sama-hava-saldirisi-1081835242.html

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suriye, suriye hükümeti, abd, saldırı, deyrizor, iran, iran devrim muhafızları