https://sputniknews.com.tr/20240326/abdli-senator-bmdeki-ateskes-karari-netanyahunun-keyfini-kacirdi-1082053151.html
ABD'li Senatör: ‘BM’deki ateşkes kararı Netanyahu'nun keyfini kaçırdı’
ABD'li Senatör: ‘BM’deki ateşkes kararı Netanyahu'nun keyfini kaçırdı’
Sputnik Türkiye
ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanı... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T11:52+0300
2024-03-26T11:52+0300
2024-03-26T11:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
ramazan
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
benyamin netanyahu
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Sosyal medya platformu X'ten, BMGK'de ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sanders, ateşkes tasarısının onaylanmasından dolayı Netanyahu'nun keyfinin kaçtığını kaydederek, “ABD ateşkes tasarısı oylamasında çekimser kaldığı için Netanyahu, Washington'a göndereceği heyetin ziyaretini iptal etti" ifadesini kullandı.Sanders, "Ama ahlaksız savaşını finanse etmek için vergi mükelleflerinin 3.3 milyar dolarını geri çevirecek kadar da keyfi kaçmış değil. Netanyahu'nun Filistinli çocukları açlıktan öldürmesi için daha fazla para yok" ifadelerine yer verdi.Sanders'tan İsrail'e destek veren ABD'ye tepkiSenatör Sanders, yaptığı diğer bir açıklamada da İsrail'in ABD'den aldığı silahları uluslararası hukuka uygun şekilde kullandığına ilişkin yazılı güvence verdiğini iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığını da eleştirdi.İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmediğini ya da ABD'nin gönderdiği insani yardımlara müdahale etmediğini savunmanın 'saçmalık' olduğunu vurgulayan Sanders, "Dışişleri Bakanlığının tutumu, ABD hukuku ve Kongre'ye verilen güvencelerle alay etmektir" değerlendirmesinde bulundu.Sanders, Netanyahu'nun insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle binlerce Filistinli çocuğun açlıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.ABD çekimser oy verdiBMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.Böylece BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
israil
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ramazan, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), benyamin netanyahu, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ramazan, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), benyamin netanyahu, abd
ABD'li Senatör: ‘BM’deki ateşkes kararı Netanyahu'nun keyfini kaçırdı’
ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ‘keyfinin kaçtığını’ belirtti.
Sosyal medya platformu X'ten, BMGK'de ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sanders, ateşkes tasarısının onaylanmasından dolayı Netanyahu'nun keyfinin kaçtığını kaydederek, “ABD ateşkes tasarısı oylamasında çekimser kaldığı için Netanyahu, Washington'a göndereceği heyetin ziyaretini iptal etti" ifadesini kullandı.
Sanders, "Ama ahlaksız savaşını finanse etmek için vergi mükelleflerinin 3.3 milyar dolarını geri çevirecek kadar da keyfi kaçmış değil. Netanyahu'nun Filistinli çocukları açlıktan öldürmesi için daha fazla para yok" ifadelerine yer verdi.
Sanders'tan İsrail'e destek veren ABD'ye tepki
Senatör Sanders, yaptığı diğer bir açıklamada da İsrail'in ABD'den aldığı silahları uluslararası hukuka uygun şekilde kullandığına ilişkin yazılı güvence verdiğini iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığını da eleştirdi.
İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmediğini ya da ABD'nin gönderdiği insani yardımlara müdahale etmediğini savunmanın 'saçmalık' olduğunu vurgulayan Sanders, "Dışişleri Bakanlığının tutumu, ABD hukuku ve Kongre'ye verilen güvencelerle alay etmektir" değerlendirmesinde bulundu.
Sanders, Netanyahu'nun insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle binlerce Filistinli çocuğun açlıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.
BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.
Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.
Böylece BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.