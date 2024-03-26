https://sputniknews.com.tr/20240326/200-bin-gonulluden-30-bin-basvuruya-dustu-sandiga-gonullu-musahit-bulunamiyor-1082065851.html

200 bin gönüllüden 30 bin başvuruya düştü: 'Sandığa gönüllü müşahit bulunamıyor'

200 bin gönüllüden 30 bin başvuruya düştü: 'Sandığa gönüllü müşahit bulunamıyor'

Sputnik Türkiye

10 yıldır seçimlerde yer alan "Oy ve Ötesi" platformu bu yıl gönüllü bulmakta zorlanıyor. Geçen yıl 200 bin gönüllüyle sandık başında olan platformda bu sene... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:59+0300

2024-03-26T16:59+0300

2024-03-26T16:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

sandık

türkiye

oy ve ötesi

oy ve ötesi

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

genel seçim

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"Oy ve Ötesi" platformu, 2023 yılındaki genel seçimlerde 200 bin gönüllüyle genel seçimlerde sandık başındaydı. Ancak sandıklar için bu sene yeteri kadar gönüllü yok.NTV'nin haberine göre yerel seçim öncesi gönüllü sayısı yaklaşık 30 binde kaldı."Oy ve Ötesi" platformu Mehmet Bilgiç, 50 bin gönüllüyle 49 ilde organizasyon yapmak istediklerini ifade etti. Geçen seçimde 200 bin gönüllüyle 28 Mayıs seçimini tamamladıklarını ifade eden Bilgiç, bu sene arzuladıkları 50 bin barajını henüz yakalayamadıklarını belirtti.'Türkiye seçim yorgunu'Kayıtların hala devam ettiğinin de altını çizen Bilgiç, "Türkiye seçim yorgunu bir ülke. İnsanlar yoruldular. Özellikle muhalif kesimin 28 Mayıs sonrası siyasete bakışı değişti ve umutları kırıldı." dedi.Gönüllülerin bazen birden fazla sandığa sahip çıktıklarını de belirten Bilgiç, "Ama şu anki rakamla zaten hedeflediğimiz sandık rakamlarına da ulaşamayacağımız için boş kalan sandıklar olacaktır." ifadelerini kullandı.Sandık gönüllüsü olmak için hala geç olmadığına vurgu yapan Bilgiç, cuma günü kayıtların kapanacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/secime-gunler-kaldi-yeni-evlenenler-kimligini-degistirmeden-oy-kullanabilir-mi-1082060270.html

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