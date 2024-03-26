https://sputniknews.com.tr/20240326/15-yil-cezasi-bulunan-firari-sahte-polis-kimligi-ile--yakalandi-1082078047.html
15 yıl cezası bulunan firari sahte polis kimliği ile yakalandı
15 yıl cezası bulunan firari sahte polis kimliği ile yakalandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte polis kimliğiyle yakalandı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T23:40+0300
2024-03-26T23:40+0300
2024-03-26T23:40+0300
türkiye
kayseri
polis
kimlik
sahte kimlik
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Kayseri’de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bir kişinin sahte polis kimliği kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda gizlendiği adreste gözaltına alınan şüphelinin "parada sahtecilik", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.İkametinde yapılan aramada sahte polis kimliği ve 22 mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240324/cubbeyle-adliye-ve-lokalde-gezdi-sosyal-medyada-paylasti-adanadaki-sahte-avukat-tutuklandi-1082008976.html
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kayseri, polis, kimlik, sahte kimlik
kayseri, polis, kimlik, sahte kimlik
15 yıl cezası bulunan firari sahte polis kimliği ile yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte polis kimliğiyle yakalandı.
Kayseri’de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bir kişinin sahte polis kimliği kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gizlendiği adreste gözaltına alınan şüphelinin "parada sahtecilik", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.
İkametinde yapılan aramada sahte polis kimliği ve 22 mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.