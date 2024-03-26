https://sputniknews.com.tr/20240326/15-yil-cezasi-bulunan-firari-sahte-polis-kimligi-ile--yakalandi-1082078047.html

15 yıl cezası bulunan firari sahte polis kimliği ile yakalandı

15 yıl cezası bulunan firari sahte polis kimliği ile yakalandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte polis kimliğiyle yakalandı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T23:40+0300

2024-03-26T23:40+0300

2024-03-26T23:40+0300

türkiye

kayseri

polis

kimlik

sahte kimlik

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082078227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86fd58205f9639af23d190811dda675c.jpg

Kayseri’de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bir kişinin sahte polis kimliği kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda gizlendiği adreste gözaltına alınan şüphelinin "parada sahtecilik", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.İkametinde yapılan aramada sahte polis kimliği ve 22 mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240324/cubbeyle-adliye-ve-lokalde-gezdi-sosyal-medyada-paylasti-adanadaki-sahte-avukat-tutuklandi-1082008976.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, polis, kimlik, sahte kimlik