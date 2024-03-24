https://sputniknews.com.tr/20240324/cubbeyle-adliye-ve-lokalde-gezdi-sosyal-medyada-paylasti-adanadaki-sahte-avukat-tutuklandi-1082008976.html
Cübbeyle adliyede gezdi, sosyal medyada paylaştı: Adana'daki sahte avukat tutuklandı
Cübbeyle adliyede gezdi, sosyal medyada paylaştı: Adana'daki sahte avukat tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın evine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T20:56+0300
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2024-03-24T20:57+0300
türkiye
sahte
avukat
adliye
mahkeme
cüppe
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.Nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarında adliyeye sevk edilen Betül S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/adanada-sahte-doktor-yaka-karti-kullanan-kadin-yakalandi-hastanede-rahat-gezebilmek-1080048535.html
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sahte, avukat, adliye, mahkeme, cüppe
sahte, avukat, adliye, mahkeme, cüppe
Cübbeyle adliyede gezdi, sosyal medyada paylaştı: Adana'daki sahte avukat tutuklandı
20:56 24.03.2024 (güncellendi: 20:57 24.03.2024)
Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın evine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.
Nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarında adliyeye sevk edilen Betül S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.