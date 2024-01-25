https://sputniknews.com.tr/20240125/adanada-sahte-doktor-yaka-karti-kullanan-kadin-yakalandi-hastanede-rahat-gezebilmek-1080048535.html
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'
Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, ifadesinde, ‘Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T22:15+0300
2024-01-25T22:15+0300
2024-01-25T22:15+0300
türkiye
doktor
sahte doktor
asistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080048271_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5cd88274a18b4f1300c2e55fc9423861.jpg
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan 26 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Şüphelinin yakalanması kameradaHastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.'Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim'İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.S'yi polis noktasına götürdü.Gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S.’nin ifadesinde, “Babam o hastanede vefat ettikten sonra bende fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080048271_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6fb091a98589313ec2a7fa9b4a8791ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doktor, sahte doktor, asistan
doktor, sahte doktor, asistan
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'
Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, ifadesinde, ‘Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım’ dediği belirtildi..
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 26 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Şüphelinin yakalanması kamerada
Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.
Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.
'Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim'
İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.S'yi polis noktasına götürdü.
Gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S.’nin ifadesinde, “Babam o hastanede vefat ettikten sonra bende fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., serbest bırakıldı.