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https://sputniknews.com.tr/20240125/adanada-sahte-doktor-yaka-karti-kullanan-kadin-yakalandi-hastanede-rahat-gezebilmek-1080048535.html
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'
Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'
Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, ifadesinde, ‘Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan 26 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Şüphelinin yakalanması kameradaHastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.'Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim'İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.S'yi polis noktasına götürdü.Gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S.’nin ifadesinde, “Babam o hastanede vefat ettikten sonra bende fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html
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doktor, sahte doktor, asistan
doktor, sahte doktor, asistan

Adana'da sahte doktor yaka kartı kullanan kadın yakalandı: 'Hastanede rahat gezebilmek'

22:15 25.01.2024
© UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW127774Adana'da sahte doktor yaka kartı takan genç kız yakalandı. Genç kızın ifadesinde, 'Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım' dediği öğrenildi.
Adana'da sahte doktor yaka kartı takan genç kız yakalandı. Genç kızın ifadesinde, 'Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım' dediği öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW127774
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Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, ifadesinde, ‘Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım’ dediği belirtildi..
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 26 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelinin yakalanması kamerada

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaka kartında asistan doktor yazan C.S, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak ilerliyor.
Bir süre sonra C.S, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giriyor.

'Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim'

İş yerine giden hastanenin özel güvenlik görevlileri görüştüğü C.S'yi polis noktasına götürdü.
Gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S.’nin ifadesinde, “Babam o hastanede vefat ettikten sonra bende fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., serbest bırakıldı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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