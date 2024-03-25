Zeydan Karalar'dan sert çıkış: Alkışı kesip 'Burayı yayınlamayın' dedi, telefon açıp özür diledi

“Sevgili Kozanlılar, ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim ‘söz konusu vatansa gerisi teferruat’ diyen Kozan halkı. Görüyorum ki Adana’ya kadar sesiniz geliyor. Kozan Kozan olalı benim yaptığım hizmetler gibi hizmet görmedi değil mi gençler? Her konuşmamın arkasını, önünü kesip yayınlamaya çalışıyorlar. Şimdi de gündüz bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafı bütün sanki herkese söylemişim gibi yaymaya çalışıyorlar. Bakın benim en büyük mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Burada yaptığım hizmetlerin ötesinde buraya gelip gittikten sonra bu Zeydan Karalar da bizim gibi milliyetçi, bizim gibi vatansever diyorsunuz, bizi sarıyorsunuz ya, en çok bundan mutlu oluyorum. Milliyetçiler, ülkücüler her daim benim kardeşimdir ve ben birleştirmek için yola çıktım, birleştirmek için. Türkiye’deki ayrılığı Adana’daki ayrılığı gayrılığı bitirmek için yola çıktık”