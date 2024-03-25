https://sputniknews.com.tr/20240325/zeydan-karalardan-sert-cikis-alkisi-kesip-burayi-yayinlamayin-dedi-telefon-acip-ozur-diledi-1082024951.html
Zeydan Karalar'dan sert çıkış: Alkışı kesip 'Burayı yayınlamayın' dedi, telefon açıp özür diledi
Zeydan Karalar'dan sert çıkış: Alkışı kesip 'Burayı yayınlamayın' dedi, telefon açıp özür diledi
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'taş medreseliler' çıkışı gündem oldu. Karalar, seçmene seslendiği kürsüden bir konuşması sırasında "Taş... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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31 Mart yerel seçimlerinin heyecanlı yarışlarından birine de Adana sahne olacak. Mevcut başkan Zeydan Karalar'a rakip olarak Cumhur İttifakı'ndan Fatih Mehmet Kocaispir, İYİ Parti'den ise Ayyüce Türkeş Taş meydana çıktı. Seçime günler kala Karalar, yayınlanmamasını istediği sözleriyle gündeme geldi.Karalar’ın, seçim çalışması yaptığı sırada, “Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz. Kesin burayı yayınlamayın” dediği bir video sosyal medyaya düştü. Video sosyal medyada yayılınca milliyetçi ve Ülkücü camiadan Karalar’a tepki geldi.Karalar, bu tepkiler üzerine Kozan’da bir konser öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Karalar, şöyle devam etti: 'Özür diledi'Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Karalar ile aralarında geçen telefon görüşmesini şöyle aktardı: Tepkiler gecikmediKaralar'a tepki gösteren isimlerden biri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Karalar'ın konuşmasını paylaşan Özkaya şu ifadeleri kaydetti:
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Zeydan Karalar'dan sert çıkış: Alkışı kesip 'Burayı yayınlamayın' dedi, telefon açıp özür diledi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'taş medreseliler' çıkışı gündem oldu. Karalar, seçmene seslendiği kürsüden bir konuşması sırasında "Taş medreseliler kardeşimiz olamaz" dedi, hemen sonra "Kesin arkadaşlar, yayınlamayın" diyerek o anların yayınlanmamasını istedi. Karalar özrünü, telefon açtığı Cemal Enginyurt aracılığıyla iletti.
31 Mart yerel seçimlerinin heyecanlı yarışlarından birine de Adana sahne olacak. Mevcut başkan Zeydan Karalar'a rakip olarak Cumhur İttifakı'ndan Fatih Mehmet Kocaispir, İYİ Parti'den ise Ayyüce Türkeş Taş meydana çıktı. Seçime günler kala Karalar, yayınlanmamasını istediği sözleriyle gündeme geldi.
Karalar’ın, seçim çalışması yaptığı sırada, “Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz. Kesin burayı yayınlamayın” dediği bir video sosyal medyaya düştü. Video sosyal medyada yayılınca milliyetçi ve Ülkücü camiadan Karalar’a tepki geldi.
Karalar, bu tepkiler üzerine Kozan’da bir konser öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Kozanlılar, ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim ‘söz konusu vatansa gerisi teferruat’ diyen Kozan halkı. Görüyorum ki Adana’ya kadar sesiniz geliyor. Kozan Kozan olalı benim yaptığım hizmetler gibi hizmet görmedi değil mi gençler? Her konuşmamın arkasını, önünü kesip yayınlamaya çalışıyorlar. Şimdi de gündüz bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafı bütün sanki herkese söylemişim gibi yaymaya çalışıyorlar. Bakın benim en büyük mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Burada yaptığım hizmetlerin ötesinde buraya gelip gittikten sonra bu Zeydan Karalar da bizim gibi milliyetçi, bizim gibi vatansever diyorsunuz, bizi sarıyorsunuz ya, en çok bundan mutlu oluyorum. Milliyetçiler, ülkücüler her daim benim kardeşimdir ve ben birleştirmek için yola çıktım, birleştirmek için. Türkiye’deki ayrılığı Adana’daki ayrılığı gayrılığı bitirmek için yola çıktık”
Karalar, şöyle devam etti:
“Adana Türkiye’ye örnek olsun diye yola çıktım ben. Türkiye’de herkesi buluşturduk mu? Sağcısı, solcusu, Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si, Ülkücüsü, milliyetçisi bir arada Zeydan Karalar’ı destekliyor mu? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz için ‘söz konusu vatansa, gerisi teferruat.’ Bizim için, genel olarak taş medreseli de, Ülkücü de, solcu da, AK Partilisi de, her partilisi de bizim kardeşimizdir. Biz hizmet için yola çıktık, birlik için yola çıktık Türkiye için yola çıktık. Adana için yola çıktık. Kozan için yola çıktık.”
Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Karalar ile aralarında geçen telefon görüşmesini şöyle aktardı:
"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar an itibariyle aradı ve 'Ben asla Ülkücüleri kast etmedim. Ülkücüler benim her daim kardeşlerimdir. Vatan mevzu bahis gerisi teferruattır' dedi. Yanlış anlaşılmadan dolayı özür diledi. Aslolan tek düşünce de budur. Bir olmalıyız."
Karalar'a tepki gösteren isimlerden biri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Karalar'ın konuşmasını paylaşan Özkaya şu ifadeleri kaydetti:
"CHP’li Zeydan Karalar; “ Valla kusura bakmayın, Taş Medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz…”. Yaptığı gafı farkedince aman buraya yayınlamayın, diyor. İşte Afyonkarahisar’lı Aziz Kardeşlerim, tam tipik CHP davranışı. Önce içindekini döküyor, sonra oyların gideceğini görünce hemen kıvırıyor. Senin oyunu almak için girmeyeceği kılık, söylemeyeceği yalan, gök yüzündeki yıldız dahil veremeyeceği vaat yok. Sen bu siyasal yankesicileri çok iyi bilirsin. O yüzden de 1950’den beri bu zihniyete Afyonkarahisar’ı hiç teslim etmedin, yine etmeyeceksin Allah’ın izni ile…"