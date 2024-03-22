https://sputniknews.com.tr/20240322/hatayda-lutfu-savasa-saldiri--1081964465.html
Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı
Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı
Sputnik Türkiye
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırı gerçekleşti. Sahnede konuşma yaptığı sırada koşarak... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T20:19+0300
2024-03-22T20:19+0300
2024-03-22T20:40+0300
lütfü savaş
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
saldırı
sahne
seçim
aday
hatay
samandağ
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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı uğradı. Savaş konuşma yaptığı sırada koşarak sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı sahneden aşağıya attı.Gökhan Zan iddiasıAdaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia eden Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti. Lütfü Savaş kimdir?1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu.1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yüzde 50.9 oy ile seçildi.2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak seçimi yüzde 41.1 oy ile kazandı.2019 yerel seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Savaş, yüzde 55.16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hatay’da üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240319/gokhan-zandan-lutfu-savasin-danismani-mehmet-guzel-tipin-finansoru-iddiasi-1081855184.html
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Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı
20:19 22.03.2024 (güncellendi: 20:40 22.03.2024)
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırı gerçekleşti. Sahnede konuşma yaptığı sırada koşarak yanına gelen bir kişi, Savaş'ı iterek aşağı fırlattı.
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı uğradı. Savaş konuşma yaptığı sırada koşarak sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı sahneden aşağıya attı.
Adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia eden Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti.
1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu.
1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yüzde 50.9 oy ile seçildi.
2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak seçimi yüzde 41.1 oy ile kazandı.
2019 yerel seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Savaş, yüzde 55.16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hatay’da üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.