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Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240322/hatayda-lutfu-savasa-saldiri--1081964465.html
Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı
Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı
Sputnik Türkiye
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırı gerçekleşti. Sahnede konuşma yaptığı sırada koşarak... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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lütfü savaş
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı uğradı. Savaş konuşma yaptığı sırada koşarak sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı sahneden aşağıya attı.Gökhan Zan iddiasıAdaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia eden Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti. Lütfü Savaş kimdir?1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu.1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yüzde 50.9 oy ile seçildi.2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak seçimi yüzde 41.1 oy ile kazandı.2019 yerel seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Savaş, yüzde 55.16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hatay’da üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.
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lütfü savaş'a kim saldırdı? lütfü savaş'a nerede saldırı oldu? lütfü savaş'a olan saldırının nedeni? lütfü savaş son dakika, lütfü savaş saldırı, lütfü savaş ne yaptı, lütfü savaş kimdir

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağıya atıldı

20:19 22.03.2024 (güncellendi: 20:40 22.03.2024)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırı gerçekleşti. Sahnede konuşma yaptığı sırada koşarak yanına gelen bir kişi, Savaş'ı iterek aşağı fırlattı.
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı uğradı. Savaş konuşma yaptığı sırada koşarak sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı sahneden aşağıya attı.

Gökhan Zan iddiası

Adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia eden Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti.

Lütfü Savaş kimdir?

1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu.
1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yüzde 50.9 oy ile seçildi.
2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak seçimi yüzde 41.1 oy ile kazandı.
2019 yerel seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Savaş, yüzde 55.16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hatay’da üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, TİP'in finansörü' iddiası
19 Mart, 21:26
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