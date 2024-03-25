https://sputniknews.com.tr/20240325/tuik-acikladi-turkiyede-2023-yilina-ait-issizlik-orani-belli-oldu-1082017949.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2023 yılına ait işsizlik oranı belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2023 yılına ait işsizlik oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın tamanına ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:05+0300
2024-03-25T10:05+0300
2024-03-25T10:15+0300
ekonomi
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işsizlik
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TÜİK, 2023 yılına ait işsizlik ve sitihdam verilerinin yansıdığı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 12.6 olarak tahmin edildi.2022’de işsizlik oranı yüzde 10.4 ve istihdam ise yüzde 47.5 seviyesinde olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240325/16-milyon-emeklinin-odemesi-yapilacak-promosyon-basvurulari-basladi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1082015043.html
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son dakika, işsizlik, tüik
son dakika, işsizlik, tüik
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2023 yılına ait işsizlik oranı belli oldu
10:05 25.03.2024 (güncellendi: 10:15 25.03.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın tamanına ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK
, 2023
yılına ait işsizlik ve sitihdam verilerinin yansıdığı iş gücü istatistiklerini
açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması
sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi
azalarak 3 milyon 264 bin kişi
oldu.
İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 12.6 olarak tahmin edildi.
2022’de işsizlik oranı yüzde 10.4 ve istihdam ise yüzde 47.5 seviyesinde olmuştu.