https://sputniknews.com.tr/20240325/tuik-acikladi-turkiyede-2023-yilina-ait-issizlik-orani-belli-oldu-1082017949.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2023 yılına ait işsizlik oranı belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2023 yılına ait işsizlik oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın tamanına ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T10:05+0300

2024-03-25T10:05+0300

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TÜİK, 2023 yılına ait işsizlik ve sitihdam verilerinin yansıdığı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 1.0 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 12.6 olarak tahmin edildi.2022’de işsizlik oranı yüzde 10.4 ve istihdam ise yüzde 47.5 seviyesinde olmuştu.

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