https://sputniknews.com.tr/20240325/16-milyon-emeklinin-odemesi-yapilacak-promosyon-basvurulari-basladi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1082015043.html

16 milyon emeklinin ödemesi yapılacak: Promosyon başvuruları başladı, hangi banka ne kadar veriyor?

16 milyon emeklinin ödemesi yapılacak: Promosyon başvuruları başladı, hangi banka ne kadar veriyor?

Sputnik Türkiye

Kamu bankalarında promosyon tutarları güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 ila 12 bin TL arasına çıkarıldığını... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T09:57+0300

2024-03-25T09:57+0300

2024-03-25T09:57+0300

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon başvuruları 25 Mart pazartesi bu sabah itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurmuş, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Emekli promosyonları başvuruları başladı mı? Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorularının yanıtı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da beklenen duyuruyu yapmıştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor." tahmininde bulundu.Garati bankasıEmeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin TL promosyon verilecek.Yapı kredi1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.Akbank3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek. Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.İş BankasıEmekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TLİng BankING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.ING Bank yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınızDenizbankEmekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı veriliyor.Banka'nın diğer promosyonları şu şekilde; 0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TLQNB Finans Bank8.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan promosyon veriyor. Promosyon tablosu ise şu şekilde:Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyonTürkiye'de faaliyet gösteren 62 banka bulunmaktadır. Bunlar; 33 mevduat bankası (3 adet devlet mevduat bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 30 adet yerli ve yabancı sermayeli özel mevduat bankaları, 1 adet TMSF'ye ait banka (Birleşik Fon Bankası), 19 kalkınma ve yatırım bankası ve 9 katılım bankası şeklindedir.

https://sputniknews.com.tr/20240325/mahfi-egilmez-uyardi-sarmaldan-cikilamiyor--farkli-yontemler-denenmeli-1082015000.html

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