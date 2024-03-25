https://sputniknews.com.tr/20240325/tip-cankaya-adayi-irfan-degirmenci-secilirsem-ankarada-buyuk-bir-vegan-festivali-duzenleyecegim-1082023988.html

TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci: Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim

TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci: Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim

Sputnik Türkiye

Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi açıklaması ile gündeme geldi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

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TİP'ten Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi sosyal medyada dikkat çekti.Değirmenci daha önce Didim Belediyesi'nin de imzaladığı Bitki Temelli Antlaşma'yı imzaladı. Değirmenci, Çankaya'dan seçildiği takdirde ilçe içinde vegan festival düzenleyeceğinin de sözünü verince sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım bu vaadi 'komik ve saçma' olarak nitelendirirken kimi kullanıcılar ise destekledi.Bitki Temelli Antlaşma nedir?Paris İklim Antlaşması’nda sunulan çözüm önerilerini hayata geçirmek için hazırlanan Plant Based Treaty (PBT), COP 26, 27 ve 28 İklim Zirveleri sırasında iklim aktivisti gruplar, bilim insanları ve karar vericilerle paylaşılan, bir kampanya. Bu kampanya Türkiye’de Animal Save Türkiye ve onun yasal uzantısı Yaşamdan Yana Derneği; yurt dışında ise Animal-Climate ve Health Save Movement’a bağlı bine yakın grup tarafından yürütülüyor.PBT, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin yaygın bozulmasını durdurmayı, daha sağlıklı, sürdürülebilir, bitki temelli diyetlere geçişi teşvik etmeyi ve gezegen işlevlerine, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe verilen zararı anlamlı biçimde tersine çevirmeyi amaçlıyor.Kampanyanın ilkeleri şöyle sıralanıyor:

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