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TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci: Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim
TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci: Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi açıklaması ile gündeme geldi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T12:32+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
irfan değirmenci
irfan değirmenci
vegan
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belediye başkanı
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TİP'ten Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi sosyal medyada dikkat çekti.Değirmenci daha önce Didim Belediyesi'nin de imzaladığı Bitki Temelli Antlaşma'yı imzaladı. Değirmenci, Çankaya'dan seçildiği takdirde ilçe içinde vegan festival düzenleyeceğinin de sözünü verince sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım bu vaadi 'komik ve saçma' olarak nitelendirirken kimi kullanıcılar ise destekledi.Bitki Temelli Antlaşma nedir?Paris İklim Antlaşması’nda sunulan çözüm önerilerini hayata geçirmek için hazırlanan Plant Based Treaty (PBT), COP 26, 27 ve 28 İklim Zirveleri sırasında iklim aktivisti gruplar, bilim insanları ve karar vericilerle paylaşılan, bir kampanya. Bu kampanya Türkiye’de Animal Save Türkiye ve onun yasal uzantısı Yaşamdan Yana Derneği; yurt dışında ise Animal-Climate ve Health Save Movement’a bağlı bine yakın grup tarafından yürütülüyor.PBT, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin yaygın bozulmasını durdurmayı, daha sağlıklı, sürdürülebilir, bitki temelli diyetlere geçişi teşvik etmeyi ve gezegen işlevlerine, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe verilen zararı anlamlı biçimde tersine çevirmeyi amaçlıyor.Kampanyanın ilkeleri şöyle sıralanıyor:
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irfan değirmenci, irfan değirmenci, vegan, seçim, festival, ankara, çankaya, belediye, belediye başkanı, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçim anketi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
irfan değirmenci, irfan değirmenci, vegan, seçim, festival, ankara, çankaya, belediye, belediye başkanı, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçim anketi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler

TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci: Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim

12:32 25.03.2024 (güncellendi: 12:34 25.03.2024)
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© AA
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Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi açıklaması ile gündeme geldi. "Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim" diyen değirmenci sosyal medyada tartışma yarattı.
TİP'ten Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi sosyal medyada dikkat çekti.
Değirmenci daha önce Didim Belediyesi'nin de imzaladığı Bitki Temelli Antlaşma'yı imzaladı. Değirmenci, Çankaya'dan seçildiği takdirde ilçe içinde vegan festival düzenleyeceğinin de sözünü verince sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım bu vaadi 'komik ve saçma' olarak nitelendirirken kimi kullanıcılar ise destekledi.

Bitki Temelli Antlaşma nedir?

Paris İklim Antlaşması’nda sunulan çözüm önerilerini hayata geçirmek için hazırlanan Plant Based Treaty (PBT), COP 26, 27 ve 28 İklim Zirveleri sırasında iklim aktivisti gruplar, bilim insanları ve karar vericilerle paylaşılan, bir kampanya. Bu kampanya Türkiye’de Animal Save Türkiye ve onun yasal uzantısı Yaşamdan Yana Derneği; yurt dışında ise Animal-Climate ve Health Save Movement’a bağlı bine yakın grup tarafından yürütülüyor.
PBT, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin yaygın bozulmasını durdurmayı, daha sağlıklı, sürdürülebilir, bitki temelli diyetlere geçişi teşvik etmeyi ve gezegen işlevlerine, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe verilen zararı anlamlı biçimde tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Kampanyanın ilkeleri şöyle sıralanıyor:
1.
Vazgeçmek: Hayvancılık endüstrisi genişlemeye devam etmemeli ve hayvancılık yoluyla dünyanın daha fazla ormansızlaştırması kabul edilmemeli.
2.
Yönlendirmek: Hayvancılığı terk ederek bitki temelli gıda sistemlerine geçiş teşvik edilmeli.
3.
Geri kazandırmak: Önemli ekosistemleri iyileştirmeli ve Dünya yeniden ağaçlandırılmalı.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor
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