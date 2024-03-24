https://sputniknews.com.tr/20240324/ses-kaydi-ardindan-tip-destegini-cekmisti-gokhan-zan-parti-adayi-olarak-oy-istemeye-devam-ediyor-1082001885.html

Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor

Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, hakkında çıkan ses kayıtlarının... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T14:45+0300

2024-03-24T14:45+0300

2024-03-24T14:45+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

gökhan zan

türkiye işçi partisi (tip)

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

ak parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, hakkında çıkan ses kayıtlarının ardından TİP tarafından adaylıktan ihraç edilmesine rağmen seçim çalışmalarını parti amblemiyle sürdürüyor.Zan'ın sosyal medya hesabında dün paylaştığı bir videoda, "Yolumuz açık olsun, halkın yürüyüşü durdurulamaz…" yazısı kullandığı görülürken, tweetin yorumlara kapalı olması da dikkat çekti. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmeyeceğini ve 'halkın adayı' olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu. Zan, "Beni bu göreve layık gören Hatay halkına karşı sorumluluğum var. Onların umutlarını ve hayallerini yıkmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.TİP ise yaptığı açıklamada, Gökhan Zan'ın adaylıktan ihraç edildiğini ve seçimlerde kendisine destek vermeyeceklerini duyurdu. Partinin açıklamasında, "Zan'ın ses kayıtlarında dile getirdiği görüşler, TİP'nin ilkelerine ve değerlerine aykırıdır." denilmişti.Ne olmuştu?Gökhan Zan, TİP tarafından aday gösterildikten sonra ortaya çıkan ses kayıtlarında, AK Parti ve MHP'ye yakın isimlerle görüştüğü ve onlardan destek istediği iddia edilmişti. Zan, bu iddiaları yalanlamış ve ses kayıtlarının montaj olduğunu savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240317/gokhan-zan-hatayda-adayligini-geri-cekiyor-1081779332.html

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