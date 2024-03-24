https://sputniknews.com.tr/20240324/ses-kaydi-ardindan-tip-destegini-cekmisti-gokhan-zan-parti-adayi-olarak-oy-istemeye-devam-ediyor-1082001885.html
Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor
Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, hakkında çıkan ses kayıtlarının... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T14:45+0300
2024-03-24T14:45+0300
2024-03-24T14:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gökhan zan
türkiye işçi partisi (tip)
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
ak parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081786578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c40854621ea872298dd2865e9da65de2.jpg
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, hakkında çıkan ses kayıtlarının ardından TİP tarafından adaylıktan ihraç edilmesine rağmen seçim çalışmalarını parti amblemiyle sürdürüyor.Zan'ın sosyal medya hesabında dün paylaştığı bir videoda, "Yolumuz açık olsun, halkın yürüyüşü durdurulamaz…" yazısı kullandığı görülürken, tweetin yorumlara kapalı olması da dikkat çekti. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmeyeceğini ve 'halkın adayı' olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu. Zan, "Beni bu göreve layık gören Hatay halkına karşı sorumluluğum var. Onların umutlarını ve hayallerini yıkmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.TİP ise yaptığı açıklamada, Gökhan Zan'ın adaylıktan ihraç edildiğini ve seçimlerde kendisine destek vermeyeceklerini duyurdu. Partinin açıklamasında, "Zan'ın ses kayıtlarında dile getirdiği görüşler, TİP'nin ilkelerine ve değerlerine aykırıdır." denilmişti.Ne olmuştu?Gökhan Zan, TİP tarafından aday gösterildikten sonra ortaya çıkan ses kayıtlarında, AK Parti ve MHP'ye yakın isimlerle görüştüğü ve onlardan destek istediği iddia edilmişti. Zan, bu iddiaları yalanlamış ve ses kayıtlarının montaj olduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240317/gokhan-zan-hatayda-adayligini-geri-cekiyor-1081779332.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081786578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d83756b87b93ee4fa1821d1aff0781b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gökhan zan, türkiye işçi partisi (tip), hatay, hatay büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
gökhan zan, türkiye işçi partisi (tip), hatay, hatay büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, hakkında çıkan ses kayıtlarının ardından TİP tarafından adaylıktan ihraç edilmesine rağmen seçim çalışmalarını parti amblemiyle sürdürüyor.
Zan'ın sosyal medya hesabında dün paylaştığı bir videoda, "Yolumuz açık olsun, halkın yürüyüşü durdurulamaz…" yazısı kullandığı görülürken, tweetin yorumlara kapalı olması da dikkat çekti.
Zan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmeyeceğini ve 'halkın adayı' olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu. Zan, "Beni bu göreve layık gören Hatay halkına karşı sorumluluğum var. Onların umutlarını ve hayallerini yıkmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.
TİP ise yaptığı açıklamada, Gökhan Zan'ın adaylıktan ihraç edildiğini ve seçimlerde kendisine destek vermeyeceklerini duyurdu. Partinin açıklamasında, "Zan'ın ses kayıtlarında dile getirdiği görüşler, TİP'nin ilkelerine ve değerlerine aykırıdır." denilmişti.
Gökhan Zan, TİP tarafından aday gösterildikten sonra ortaya çıkan ses kayıtlarında, AK Parti ve MHP'ye yakın isimlerle görüştüğü ve onlardan destek istediği iddia edilmişti. Zan, bu iddiaları yalanlamış ve ses kayıtlarının montaj olduğunu savunmuştu.