https://sputniknews.com.tr/20240325/sgkdan-promosyon-odemesi-aciklamasi-1082041485.html

SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması: 5 bin lira ödeme kamu bankalarımızca yapılacaktır

SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması: 5 bin lira ödeme kamu bankalarımızca yapılacaktır

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T21:20+0300

2024-03-25T21:20+0300

2024-03-25T22:00+0300

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

son dakika

türkiye

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240325/16-milyon-emeklinin-odemesi-yapilacak-promosyon-basvurulari-basladi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1082015043.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), son dakika