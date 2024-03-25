https://sputniknews.com.tr/20240325/sgkdan-promosyon-odemesi-aciklamasi-1082041485.html
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması: 5 bin lira ödeme kamu bankalarımızca yapılacaktır
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması: 5 bin lira ödeme kamu bankalarımızca yapılacaktır
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T21:20+0300
2024-03-25T21:20+0300
2024-03-25T22:00+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/16-milyon-emeklinin-odemesi-yapilacak-promosyon-basvurulari-basladi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1082015043.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), son dakika
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), son dakika
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması: 5 bin lira ödeme kamu bankalarımızca yapılacaktır
21:20 25.03.2024 (güncellendi: 22:00 25.03.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarınca yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.
SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."
Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.